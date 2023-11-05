Сын Кадырова, избивший россиянина, стал начальником отдела безопасности главы Чечни 5.11.2023, 8:51

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Адам Кадыров

Назначенному на важную должность Адаму Кадырову всего 15 лет.

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова, избившего в СИЗО россиянина Никиту Журавеля, назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Речь идет об Адаме Кадырове, которому всего 15 лет.

Об этом сообщил спикер регионального парламента Магомед Даудов

«От всей души поздравляю моего дорогого БРАТА Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР! Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере!», — написал Даудов.

Командир чеченского полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев также выложил фото у себя в Instagram. Он приветствовал Адама по назначению.

В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля в СИЗО Грозного, где студент находится по делу о сожжении Корана. Адама не стали привлекать ни к уголовной, ни к административной ответственности, так как ему 15 лет. Зато сыну Кадырова после избиения вручили несколько наград: как в Чечне, так и в других регионах России.

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