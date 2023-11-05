В Ростове-на-Дону раздался мощный взрыв: первые подробности 1 5.11.2023, 8:56

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Раскатистый грохот слышали в разных районах города.

Вечером в субботу, 4 ноября, в российском Ростове-на-Дону снова раздался мощный взрыв. Его слышали в разных районах города, однако эпицентром, судя по всему, был Западный микрорайон, передает obozrevatel.com.

Об этом сообщили в местных пабликах. «Больше всего сообщение о взрыве в Ростове с Западного и Военведа», – писали там.

В сети также опубликовали видео, на котором слышен раскатистый взрыв в Ростове. После него на автомобилях сработала сигнализация.

Отметим, что это уже второй взрыв в Ростове за два дня. 3 ноября там также слышали громкие взрывы. По словам местных жителей, их было не менее восьми.