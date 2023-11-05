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«Вероятность реальной смерти Путина никак не меньше 50%»

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  • Александр Немец
  • 5.11.2023, 9:01
  • 10,456
«Вероятность реальной смерти Путина никак не меньше 50%»

Скорее всего, его обязанности выполняет «бригада двойников».

Теперь о смерти Путина. Здесь мы имеем дело с вероятностями. И вероятность реальной смерти Путина никак не меньше 50%.

Скорее всего, вместо Путина его обязанности выполняет «бригада двойников», за которыми стоят Патрушев с сынком, Нарышкин с Бортниковым и всякая московская дрянь второго разряда (Шойгу, Герасимов, Собянин, Мишустин, Володин, Матвиенко...).

Словом, если раньше «путинский режим» использовал дурацкие лозунги «КрымНаш!» или «ДонбассНаш», то теперь ему самое время выбросить свой последний лозунг «ТрупНаш!» (Или, скажем, «Путин и теперь живее всех живых!»)

Александр Немец, kasparov.ru

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