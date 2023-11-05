Мошенники придумали еще одну схему обмана белорусов

Мошенники придумали еще одну схему обмана белорусов3
- 5.11.2023, 9:16
- 7,780
Используют «Белпочту».
Мошенники стали рассылать белорусам сообщения в мессенджерах якобы от «Белпочты». Просят перейти по ссылке, чтобы уточнить адрес для доставки товара, перейдя по ссылке люди попадают на фишинговый сайт. Об этом сообщает пресс-служба «Белпочты».
«Злоумышленники направляют в мессенджер сообщение о необходимости уточнения адреса доставки почтового отправления с указанием ссылки в сети Интернет.
При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где ему предлагается ввести данные и оплатить тариф за услугу», — говорится в сообщении «Белпочты».
В структуре также напомнили, что не рассылают сообщения подобного характера.