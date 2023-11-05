Мошенники придумали еще одну схему обмана белорусов 3 5.11.2023, 9:16

7,780

Используют «Белпочту».

Мошенники стали рассылать белорусам сообщения в мессенджерах якобы от «Белпочты». Просят перейти по ссылке, чтобы уточнить адрес для доставки товара, перейдя по ссылке люди попадают на фишинговый сайт. Об этом сообщает пресс-служба «Белпочты».

«Злоумышленники направляют в мессенджер сообщение о необходимости уточнения адреса доставки почтового отправления с указанием ссылки в сети Интернет.

При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где ему предлагается ввести данные и оплатить тариф за услугу», — говорится в сообщении «Белпочты».

В структуре также напомнили, что не рассылают сообщения подобного характера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».