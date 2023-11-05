Под вопли «Гойда!» Россия окунулась в смуту Телеграм-канал «Сито Сократа»

5.11.2023, 9:39

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Дальше — только повторение безумства Калигулы.

В круговороте текущей хроники терпящего крушение корабля российской государственности мало кто задается вопросом: смутное время уже настало или оно еще только впереди? Особенно остро это ощущается на фоне бесовщины, происходящей в так называемый «День народного единства».

Новоявленный выходной совершенно не прижился в российском обществе, хотя Кремль второй десяток лет инвестирует немалые потуги в предание 4 ноября особого объединительного антуража. Но вместо получения качественного сплава поганые металлурги российской государственности на выходе имеют дикую химеру, сложенную из обломков советского человека, скопищ бесчинствующих многонационалов, современного черносотенства и русского нацизма. Царь Иван Грозный был бы доволен тому, как его современные последователи в мельчайших деталях косплеят опричнину под вопли «Гойда!» и завывания певца ртом Шамана с «красной кнопкой».

Россиян окунают в смутное время еще до политической кончины Путина, ведь Песков уже вынужден оправдываться про двойников вождя, так сказать «пока путиных». Хотя ФСБ взялась за работу по зачистке политического поля от вероятных смутьянов вроде Пригожина, тем не менее российская традиция известна тем, что беда она всегда приходит оттуда, откуда ее не ждали.

Учитывая полученные сведения о составе путинской предвыборной команды и обсуждаемых ею тем под 2024 год, стало ясно: единственной проблемой РФ обозначены коварные внешние враги. В условиях тотального разгрома любых альтернативных точек зрения, и формирования вокруг Путина имиджа князя, получающего ярлык на княжение от китайского сюзерена Си Цзиньпина, мучительно мерещится иностранная рука, способная сломать гармонию вождя и ослепленных масс.

Но здесь существует важный нюанс: остался ли у России суверенитет, либо она просто разменная монета в китайских геополитических планах?

Сам Путин признал отсутствие у Москвы суверенного выбора, ведь начать вторжение в Украину его «принудили» некие неизвестные силы, которые «напали» первыми. Правда никаких фактов данной незанимательной побасенки кремлевец не приводит. Просто бесконечно с соплями повторяет отмазку, но ведь ответственность нести придется, как ни крути. Как минимум за путинский геноцид украинцев и русских на временно оккупированных украинских территориях. К слову, ахиллесова пята предвыборной кампании кровожадного узурпатора как раз многострадальные жители Донбасса, Запорожья и Херсона. Путин не хочет о них даже думать, ведь это тема обнуляющая его рейтинг. Также непомышляют путинские политтехнологи о предвыборном завозе тела на «новые территории» в духе «крымнаша», ведь никак не могут закончить войну.

Если все это свести в один концепт, то имеем тотальную десуверенизацию России с ее марионеточной элитой. Кремль окутали сети цепкой китайской агентуры. Но у российских спецслужб хватает смелости инспирировать антиизраильскую истерию и погромы, а не заниматься китайскими влияниями и грабительской работой, вот где воистину огромное поле для деятельности! Но пекинские хозяева не велят.

Еще одним трендом, в рамках поворота на Азию, стала скрытая дерусификация России. Страной все больше заправляют многонационалы: чеченцы, тувинцы, татары и прочие. Им выписали карт-бланш на самодурство и бесчинства. Чего тут стоит только Кадыров, который своего 15-летнего сына Адама назначил зампредом Службы безопасности Чечни. Дальше только повторение безумства Калигулы, назначившего своего коня сенатором. Действительно тут ситуация: не ведают, что творят.

Наконец, дело десуверенизации и дерусификации довершает культура милитаризации российского общества. Примат силы возведен на Олимп и давлеет над всеми иными общественными установками. Огромная масса головорезов, вернувшихся с «СВО» вместе с разгромленными вагнерами – гремучая смесь, которая окунула Россию в атмосферу распри. Соответственно, альтернативы смутному времени у страны уже нет, а значит далее только еще более трудные времена под управлением клики имени Путина.

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