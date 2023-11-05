«Кроем блиндажи оккупантов до полной ликвидации» 1 5.11.2023, 9:44

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ВСУ показали штурм и динамичные ближние бои на Бахмутском направлении.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают выбивать российских захватчиков на Бахмутском направлении. Каждый день украинские защитники штурмуют позиции противника и вступают с россиянами в ближние бои.

Соответствующие кадры в своем Telegram-канале показала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. На них видно, как украинские воины идут вперед, забрасывая оккупантов гранатами, и ведут огонь из стрелкового оружия.

Стрелковый огонь со стороны войск РФ также не прекращается, из-за чего один из украинских военных получил ранение. Оно, к счастью, оказалось не очень серьезным.

«Один из бойцов группы получает осколок, ему оперативно оказывают помощь и штурм продолжается. Кроем блиндажи оккупантов до полной ликвидации», – отметили в 3-й штурмовой.

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Там добавили, что продвижение в районе Бахмута обеспечивают бойцы 1-й роты 2-го мехбата третьей штурмовой бригады.

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