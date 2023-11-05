Исторический поединок Соболенко и Свентек на WTA Finals внезапно остановили 5 5.11.2023, 9:49

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Арина Соболенко

Теннисистки играли всего 18 минут.

Полуфинальный матч турнира WTA Finals в мексиканском Канкуне между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и второй, полькой Игой Свентек, 5 ноября оказался прерван из-за дождя. Встречу собираются доиграть на следующий день, сообщает сайт WTA.

Матч пришлось прекратить после того, как теннисистки сыграли всего три гейма в первом сете, проведя на корте около 18 минут. Пока впереди Ига Свентек (2:1). Счет в четвертом гейме на подаче Соболенко был 30:30.

Встречу планируется доиграть в понедельник, 6 ноября, примерно в 0.30 по белорусскому времени. В свою очередь финал чемпионата состоится во вторник, если снова не будет катаклизмом с погодой.

В финале WTA Finals 2023 победительница встречи Соболенко — Свентек сыграет против американки Джессики Пегулы, которая ранее обыграла другую спортсменку из США Кори Гауфф (6:2, 6:1).

Соболенко возглавляет рейтинг с 11 сентября этого года. Экс-первая ракетка мира Ига Свентек вернет лидерство после WTA Finals, если выиграет турнир.

Напомним, ранее тоже из-за сильного дождя уже был перенесен еще один матч с участием Соболенко: тогда она играла с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной. Но со второй попыткой взяла над ней верх.

WTA Finals — традиционное соревнование с участием восьмерки сильнейших игроков согласно рейтингу. Нынешний турнир с призовым фондом 9 млн долларов, который фактически завершит 2023 год, принимает Мексика.

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