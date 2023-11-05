У Шойгу подтвердили повреждения корабля на судостроительном заводе в Керчи

У Шойгу подтвердили повреждения корабля на судостроительном заводе в Керчи3
- 5.11.2023, 9:59
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Минобороны России заявило об атаке 15 крылатых ракет.
В Министерстве обороны России подтвердили повреждения корабля на судостроительном заводе в Керчи в результате ракетного удара ВСУ по временно оккупированному Крыму.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Минобороны России сообщает, что ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.
4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода «Залив» во временно оккупированном Крыму. Эту информацию подтвердили ранее в Стратком ВСУ.
Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал, что на судостроительном заводе в Керчи могло быть попадание в малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт».
Позже командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов за успешные удары по Керчи. Он также сообщил, что на территории завода стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет «Калибр».