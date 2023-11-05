Спикер ВСУ: «Жизнь» Крымского моста под угрозой 5.11.2023, 10:14

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Раскрыты подробности ракетной атаки на важнейший объект оккупантов.

Вчерашние взрывы в Керчи стали очередным свидетельством того, что Силы обороны Украины держат под огневым контролем военные объекты РФ на территории временно оккупированного Крыма. А также говорят о том, что под угрозой находится и Крымский мост.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телемарафона. Он отметил, что на пораженном защитниками заводе «Залив» россияне производили корабли, в том числе ракетоносители.

По его словам, об этой «бавовне» на полуострове не говорится в свете того, что украинские силы получили какие-то ракеты или другое дальнобойное вооружение. Хотя это возможно, и на это намекнул командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«Если этот скальпель стал острее и он будет лететь как можно дальше, то, конечно, для нас это большой позитив», – отметил Братчук.

Он добавил: когда утверждали, что любой объект на территории Крыма находится под огневым контролем ВСУ, теперь это подтвердилось. И сегодня такие локации есть в любом уголке украинского полуострова.

«Если уже и до Керчи долетает, то и жизнь Крымского моста под огромной угрозой», – выразил убеждение Братчук.

4 ноября Украина нанесла ракетные удары по оккупантам в Керчи, поразив судостроительный завод «Залив». Хотя объект был «защищен» российской ПВО, в результате ударов там вспыхнул пожар и получил повреждения малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт».

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