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«Климат и география не те»: покупают ли белорусы отечественные продукты?

  • 5.11.2023, 10:23
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«Климат и география не те»: покупают ли белорусы отечественные продукты?

Экономисты проследили за соотношением цены и качества.

На столе и в холодильниках белорусов чаще можно найти отечественные продовольственные товары.

По статистике, за январь-сентябрь 2023 года доля белорусских продуктов питания в розничной продаже составила почти 78%.

Однако по отдельным позициям отечественные производители проигрывают зарубежным продуктам.

Где-то в силу естественных причин, а где-то из-за соотношения цены и качества, рассказывают эксперты проекта «Нашы грошы».

Больше всего на столах белорусов отечественной мясомолочной продукции. Так, доля белорусского масла сливочного составила 99,97%, мяса — 99,7%, сыров — 95,8%. Много отечественного приобретают белорусы в вино-водочном отделе. Так, белорусская водка занимает 99,1% рынка, плодовые вина — 99,4%, игристые — 86,4%. Высока доля местного пива (81,6%), но при этом заметно ниже доля отечественного коньяка (55,5%).

Белорусских овощей на прилавках 72,7%, в том числе картофеля — 88,2%, капусты — 75,3%. Обратная ситуация ожидаемо с фруктами. Местный рынок обеспечен отечественными фруктами только на 12,1%. В чемпионах здесь яблоки (53,9%).

Любопытная, но показательная ситуация с мукой и макаронами. Доля первой составляет 93,7%, тогда как вторых только 65,9%. Дело в том, что далеко не все отечественное зерно подходит для производства пищевой продукции. Поэтому качество зарубежных макарон часто заметно выше.

Наконец, меньше всего белорусских товаров среди рыбы (11,2%) и растительного масла (10,2%). Ожидаемо, все-таки климат и география не та, подытоживают эксперты.

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