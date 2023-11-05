Американские аналитики объяснили, о чем на самом деле была резонансная статья Залужного 5.11.2023, 10:36

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Валерий Залужный

Речь шла вовсе не о «тупике».

В статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist речь не шла о том, что российско-украинская война зашла в тупик. Генерал лишь объяснил, какие шаги необходимо предпринять Украине, чтобы в итоге одержать победу над российскими оккупантами.

Слова Залужного были сосредоточены на объяснении того, что нынешний позиционный характер войны стал результатом технико-тактического паритета на поле боя и широкого использования минных заграждений российскими и украинскими войсками. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

В эссе Залужного «Современная позиционная война и как в ней победить» говорится о том, что Украина должна сделать, чтобы преодолеть нынешнюю позиционную стадию войны. Аналитики отмечают, что в этом эссе мнение Залужного излагается более четко, чем в короткой статье в журнале The Economist.

Главнокомандующий ВСУ в своей статья пояснил, что Украине необходимо добиться превосходства в воздухе, пробивать минные заграждения по глубине, повысить эффективность контрбатарейной борьбы, создать и обучить необходимые резервы, а также наращивать возможности радиоэлектронной борьбы для преодоления позиционной войны. В частности, Залужный в своем эссе не сказал, что война зашла в тупик, и не предположил, что Украина не сможет добиться успеха.

По словам экспертов ISW, данная статья была сосредоточена на объяснении того, что нынешний позиционный характер войны стал результатом технико-тактического паритета на поле боя. Также Залужный описал возможности, которые открывает перед Украиной значительные потери РФ в авиации, использование ВСУ западного ракетного и артиллерийского вооружения, а также неспособность России воспользоваться своими мобилизационными ресурсами из-за политических, организационных и мотивационных проблем.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ в своем эссе отмечал, что во избежание позиционной войны в стиле Первой мировой войны Украина должна разработать новые подходы, включая технологические и другие изменения, некоторые из которых зависят от поддержки Запада, а другие требуют адаптации внутри украинской армии, государства и общества. При этом генерал пришел к выводу, что позиционная война выгодна РФ, поскольку она продлевает боевые действия и может позволить агрессору достичь превосходства в определенных областях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу резонансной статьи, которую написал для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам главы украинского государства, ситуация на поле боя на самом деле не является патовой.

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