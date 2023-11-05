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Кадыров дерзко потроллил Путина

  • 5.11.2023, 11:00
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Кадыров дерзко потроллил Путина

Глава Чечни купил своим силовикам американские внедорожники вопреки требованию Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил воевавшим в Украине командирам силовых подразделений республики автомобили марок Mercedes и GMC. Об этом 3 ноября сообщил сам Кадыров в своем телеграм-канале.

Подарок, как отметил глава Чечни, сделан «в знак благодарности за образцовую и верную службу» командиров, которые ранее боролись с международным терроризмом, а теперь «значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине».

На видео, приложенном к сообщению, видно не менее 20 автомобилей марок Mercedes и GMC, которые, по всей видимости, стали наградой для силовиков.

Стоимость каждого из внедорожников GMC Yukon в минимальной комплектации составляет $57 400 (5,2 млн рублей), в России они продаются за 11 млн рублей. Рекомендуемая розничная цена внедорожников Mercedes GLE 450 — $69 500 (6,3 млн рублей).

Рамзан Кадыров дарит дорогостоящие автомобили не впервые. Ранее подобные подарки от имени фонда имени Кадырова получали спортсмены. В 2018 году Mercedes стоимостью не менее 6 млн рублей был вручен Хабибу Нурмагомедову, в 2021 году бойцам UFC Хамзату Чимаеву и Магомеду Анкалаеву достались аналогичные автомобили.

Действия Кадырова расходятся с августовским призывом президента России Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили. Это, по мнению Путина, должно поддерживать российские бренды. «Министерства, ведомства, управления делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на иностранные автомобили. Это исключено! Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил Путин, добавив, что автомобили будут «поскромнее, чем раньше».

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