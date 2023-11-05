Independent: ВСУ готовят масштабный удар дронами-камикадзе по РФ

Independent: ВСУ готовят масштабный удар дронами-камикадзе по РФ3
- 5.11.2023, 11:12
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Бригадный генерал назвал сроки.
Украинские войска готовятся масштабно ударить по разным регионам России с помощью дронов-камикадзе зимой.
Об этом заявил бригадный генерал Сергей Баранов, пишет Independent. Он отмечает, что такие удары «принесут оккупантам немало проблем» в ближайшие несколько месяцев.
По его словам, под ударом окажутся временно оккупированный Крым и многие регионы России
Также Баранов добавил, что Украина такими ударами хочет закрепить «значительные успехи», которых удалось достичь в последние недели, когда украинским военным удалось поразить многие очень важные военные объекты в оккупированном Крыму и городах РФ.