Слуцкий завод ЖБИ разбирают на металлолом 15 5.11.2023, 11:15

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Одно из крупнейших предприятий в стране уходит в историю.

Слуцкий завод ЖБИ, который когда-то был одним из крупнейших предприятий в стране, теперь разбирают на металлолом.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

Завод не смог выжить в условиях лукашенковской манеры управления экономикой. В результате предприятие погрузилось в долги, потеряло рынки сбыта и постоянно сокращало персонал.

В 2018 году завод был объявлен банкротом и началась его ликвидация. На видео видно, как кран разрушает последние сооружения завода, который когда-то был гордостью Слуцка и всей Беларуси.

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