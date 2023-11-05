Слуцкий завод ЖБИ разбирают на металлолом

Слуцкий завод ЖБИ разбирают на металлолом15
- 5.11.2023, 11:15
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Одно из крупнейших предприятий в стране уходит в историю.
Слуцкий завод ЖБИ, который когда-то был одним из крупнейших предприятий в стране, теперь разбирают на металлолом.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».
Завод не смог выжить в условиях лукашенковской манеры управления экономикой. В результате предприятие погрузилось в долги, потеряло рынки сбыта и постоянно сокращало персонал.
В 2018 году завод был объявлен банкротом и началась его ликвидация. На видео видно, как кран разрушает последние сооружения завода, который когда-то был гордостью Слуцка и всей Беларуси.