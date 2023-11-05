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Популярная украинская актриса поставила на место хамоватых российских коллег

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  • 5.11.2023, 11:20
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Популярная украинская актриса поставила на место хамоватых российских коллег
Наталья Васько

Россияне вели себя предельно надменно и нагло.

Известная украинская актриса (и звезда сериала «Крепостная») Наталья Васько рассказала о публичном конфликте на съемочной площадке в Киеве с двумя российскими актерами, которые вели себя предельно надменно и нагло.

Об этом артистка рассказала в интервью порталу «Обозреватель».

Васько с явной горечью сказала ‒ почти никто из украинцев ее во время скандала не поддержал.

«На съемочных площадках я с россиянами очень ссорилась – это был мой Майдан. Свои не поддерживали. Тихонько на ушко – всего раз. Один из режиссеров подошел после съемок, на которых я сцепилась с Дмитрием Пчелой и Владимиром Литвином, которые мне рассказывали о «великой и малой Руси». И говорили, мол, чего ты на украинском здесь говоришь? Я не выдержала: «Будете мне указывать, на каком языке общаться в быту? Я подписалась на этот проект, сценарий написанный на русском, в кадре – говорю по-вашему, московскому. А как с мамой мне разговаривать – это мое дело. И все промолчали – а команда же была наша. Только один режиссер сказал: «Я сегодня испытал такое чувство ужаса, потому что впервые увидел, что такое русский фашизм». А я ответила: «Женя, а почему так тихонько?», – гневно сказала актриса.

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