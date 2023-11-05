Разрушители тоннелей: как Израиль «выкуривает» террористов из подземных укрытий в Газе
- 5.11.2023, 11:25
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ЦАХАЛ использует уникальные боевые машины.
За последние 48 часов инженерные войска ЦАХАЛа активировали специальные средства против тоннельных шахт, заминированных участков и ловушек, установленных ХАМАСом на пути в Газу, пишут «Детали».
Одним из средств, которое было решено широко использовать против шахт, подземных сооружений и тоннелей, является устройство удаленного разминирования «Цефа ширйон» или сокращенно ЦАФАШ.
Орудие буксируется танком или БТР и в прошлом использовалось для прорыва минных полей. Общее количество взрывчатого вещества типа С-4 в орудии составляет одну тонну.
Второе средство — «Хатфан», устройство для дистанционного разминирования, аналогичное ЦАФАШу, однако с массой взрывчатого вещества типа С-4 500 кг. «Хатфан» предназначен для обезвреживания взрывных устройств на перекрестках, площадях, участках улиц и расчистки дорог от баррикад.
Для борьбы с ловушками со взрывчаткой было решено использовать систему «Рицуф», ракеты на топливе, которые запускаются из многоствольной пусковой установки на 20 ракет, установленной на крыше БТР.
Эти орудия в прошлом использовались в таких операциях, как «Литой свинец» и «Нерушимая скала», но не в больших масштабах, как в этой войне, и не против туннельных шахт.
В операции участвуют все инженерные силы во главе с подразделением ЯАЛОМ и командирами отрядов военно-инженерных войск, которые определяют очередность уничтожения тоннелей и заминированных участков соответствии с оперативной необходимостью. Там, где это важно узнать, куда ведет тоннель, сначала запускают роботов. А там, где в этом нет необходимости, их просто уничтожают.