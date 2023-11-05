«Тепло просело, но выше нормы» 2 5.11.2023, 11:32

2,198

Синоптики рассказали, каких сюрпризов погоды ждать белорусам 6-12 ноября.

С приходом ноября тепло в Беларуси «немного просело», но при этом осталось выше климатической нормы, сообщил белорусский синоптик Дмитрий Рябов и дал предварительный прогноз на предстоящую неделю. Он рассказал, ждать ли белорусам «зимних процессов» с 6 по 12 ноября.

В большие выходные, который объявили в Беларуси в связи с празднованием «Дня Октябрьской революции», и в целом на следующей неделе из-за влияния циклонов, по прогнозам синоптиков, ожидается неустойчивая погода. Он предсказали белорусам много дождевых облаков, порывистый ветер, а также смену южных воздушных потоков на западные.

«Тем не менее, о возвращении температурного режима в норму пока говорить не приходится – он ожидается на 2-4 градуса выше положенного, ведь западный воздух всё равно очень тёплый, а это значит, что никаких зимних процессов ждать пока не стоит», — заявил Рябов в эфире телеканала ОНТ.

С этим прогнозом согласуются и официальные данные Белгидромета. Судя по их прогнозу, в понедельник, 6 ноября, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые идут с Западной Европы. Синоптики пообещали облачную и дождливую погоду всей стране, со слабыми туманами и сильным порывистым ветром. А вот температуру пообещали вполне комфортную для ноября — не ниже +5..+10°С ночью и до +7..+13°С днем.

Во вторник, 7 ноября, который для многих белорусов будет выходным, насладиться солнечной погодкой также не удастся из-за неустойчивой влажной воздушной массы с Атлантики. Синоптики спрогнозировали вновь облачную погоду, с кратковременными дождями, туманами и порывистым ветром. Впрочем, заметно холоднее не станет: +4..+9°С ночью, днем до +7..+13°С.

Не изменится погода и в середине недели. По словам Рябова, в Беларуси будут господствовать «влажные воздушные массы и ненастный атмосферный фронт с северо-запада Европы», поэтому в среду, 8 ноября, ожидаются периодические дожди, порывистый ветер и от +4.. +9°C ночью до +7.. +10°C днем.

Во второй половине недели на погоду в Беларуси повлияет атлантический циклон с центром над Балтийским морем, сообщил Рябов. Погода будет такой же, как в предыдущие дни. Температура воздуха ночью может опускаться до +2°C по северо-востоку и до +7°C по юго-западу. Днём в четверг, 9 ноября, воздух прогреется до +4.. +9°C, в пятницу, 10 ноября — до +9°C.

Рябов также озвучил предварительный прогноз на следующие выходные: облачно с небольшими прояснениями, дожди различной интенсивности по большей части стран, слабые ночные и утренние туманы и умеренный, временами порывистый ветер. Ночная температура составит от +1 до +6°C, днем в субботу, 11 ноября — от +6 до +9°C, в воскресенье, 12 ноября — от +5 до +9°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».