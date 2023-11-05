Владимир Горыныч 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

5.11.2023, 12:36

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Фото: EPA

Песков запутался в двойниках Путина.

Что-то зачастил видный пургоносец с опровержениями о двойниках Путина.

Только 24 октября Песков отнес к категории «абсурдных информационных уток» разговоры о наличия у того двойников и проблем с сердцем. А уже 27 октября туда же отнес и сообщения о смерти.

Все несет и несет, относит и относит! Так и надорваться недолго! Но 4 ноября, в День народного единства, на марафоне общества «Знание», на форуме «Россия» он снова понес: «Вы, наверное, знаете, читая разные Telegram-каналы, сколько «двойников» у президента Путина. Сейчас эксперты гадают, их три или четыре... А Путин у нас един один».

У вас-то, может, и один, а народ явно нервничает! Уже сомневается, какой настоящий? Этак придется проводить еженедельно брифинги-опровержения, и ежемесячно - митинги в «Луже» под лозунгом «Он у нас один!» Или как-то креативить: «Он у нас троедин», Владимир Василич Горыныч - наш президент, «Великолепную четверку» из Кремля в президенты, Да здравствует «Великолепная пятерка и вратарь» наш царь, «Наш Кощей, бессмертный Кощей!».

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