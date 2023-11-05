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Врач рассказал, кого в Беларуси не возьмут в армию

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  • 5.11.2023, 11:54
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Врач рассказал, кого в Беларуси не возьмут в армию

Стало известно, на что жалуются 80% белорусских призывников.

В настоящее время белорусские военкоматы занимаются отправкой призывников на срочную военную службу и службу в резерве. Врач Александр Волошин, руководящий работой врачей-специалистов в военкомате Октябрьского района Минска, рассказал, на что жалуются 80% белорусских призывников и кого из тех, кто еще в прошлом году признавался не годным к строевой службе, сегодня могут запросто взять в армию.

По словам врача, после внесения изменений в перечень заболеваний, при которых призывники признаются непригодными к службе, некоторых молодых людей, которым еще в прошлом году дорога в армию была закрыта, в нынешний призыв могут отправить на службу, передало агентство «Минск-Новости».

Так, раньше не годными к воинской службе признавали людей с бронхиальной астмой, даже легких степеней. Теперь же при таком диагнозе молодого человека могут признать «годным к военной службе с ограничениями», если приступы отсутствуют на протяжении пяти лет, пояснил врач. Возьмут в армию теперь и людей с малыми аномалиями в сердце, такими как пролапс митрального клапана.

«Ведь они, как правило, клинически ничем не проявляются. Когда не было ультразвукового исследования, люди даже в космос летали с малыми аномалиями сердца», — добавил Волошин.

Тем не менее, по словам врача, состояние здоровья призывников остается под пристальным контролем и при необходимости всегда направляют молодых людей на дополнительные обследования: при кожных заболеваниях — в городской кожвендиспансер, при черепно-мозговой травме — на неврологическое обследование в больничном стационаре.

«Наша комиссия выносит заключение о том, годен или нет призывник к военной службе, если годен, то в каких войсках и с какими ограничениями. Допустим, молодой человек высокого роста не может быть танкистом, а ребятам с плоскостопием противопоказана служба в силах специальных операций», — разъяснил представитель военкомата.

Кого не возьмут в армию?

В некоторых случаях служба в армии оказывается закрыта для молодого человека по медицинским показаниям. Среди наиболее частых диагнозов Волошин назвал третью степень ожирения и близорукость высоких степеней. Причем последнюю врач назвал «настоящей эпидемией» сегодняшнего времени, с которой сталкиваются во всем мире, причиной которой, по мнению врача, является чрезмерное увлечение молодых людей компьютерами и мобильными телефонами.

«Это негативно сказывается на остроте зрения. В докомпьютерный период таких проблем не было», — посетовал врач.

Еще одной массовой проблемой, характерной для большинства белорусских призывников, Волошин назвал сутулость и искривление позвоночника, которые, по его словам, стали последствиями малоподвижного образа жизни. Кроме того, врач отметил, что призывники часто жалуются на проблемы с селезенкой, желудком, сердце, а 80% призывников жалуются на боли в спине. Однако, по словам специалиста «в большинстве случаев сколиотические и кифозные изменения в позвоночнике не становятся преградой на пути в армию».

Напомним, с 24 октября официально началась отправка призывников на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части ВС Беларуси. В общей сложности в октябре-ноябре военкоматы должны набрать около 10 тыс. призывников для укомплектования ВС, других войск и воинских формирований и еще около 200 резервистов.

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