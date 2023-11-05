Министр обороны Израиля обратился к жителям сектора Газа с предложением
- 5.11.2023, 12:10
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Есть способ закончить войну в кратчайшие сроки.
Министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре с журналистами ответил на несколько вопросов, ответы на которые волнуют его сограждан.
Он рассказал, что за прошедшие два дня побывал на южном и северном фронтах войны, где лично побеседовал с офицерами и солдатами. По его словам, военнослужащие Израиля готовы сражаться до победы, сколько бы времени это ни заняло.
Об этом сообщает «9 канал».
Галант прокомментировал информацию относительно того, что бойцы ЦАХАЛа окружили город Газа и проводят зачистку в застроенной зоне, в том числе внутри зданий. Он подтвердил эту информацию, подчеркнув, что силы ЦАХАЛа уничтожают объекты террористов и их самих с земли, воды и воздуха.
Министр обороны Израиля добавил, что на данном этапе ХАМАС несет тяжелые потери и двенадцать комбатов ХАМАСа уже ликвидированы. В планах ЦАХАЛа добраться и до высшего руководства террористической организации.
«Мы найдем и Яхью Синвара и ликвидируем его. Я обращаюсь к жителям сектора Газа. Если достанете Синвара раньше нас – это укоротит войну», - пообещал он.
Также Галант добавил, что война не будет скоротечной, но после ее окончания никакого ХАМАСа в секторе Газа не останется и у Израиля будет свобода действий в отношении тех, кто пойдет против нас. Вместе с тем армия Израиля готова к любому развитию событий и на северной границе.
«Мы не хотим воевать с «Хизбаллой», там в обороне. У наших ВВС хватает возможностей, чтобы реализовать любой сценарий на севере. Вместе с тем, если Насралла повторит ошибку Синвара и втянет «Хизбаллу» в войну, он вынесет приговор Ливану», - предупредил Йоав Галант.