Министр обороны Израиля обратился к жителям сектора Газа с предложением 5.11.2023, 12:10

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Есть способ закончить войну в кратчайшие сроки.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре с журналистами ответил на несколько вопросов, ответы на которые волнуют его сограждан.

Он рассказал, что за прошедшие два дня побывал на южном и северном фронтах войны, где лично побеседовал с офицерами и солдатами. По его словам, военнослужащие Израиля готовы сражаться до победы, сколько бы времени это ни заняло.

Об этом сообщает «9 канал».

Галант прокомментировал информацию относительно того, что бойцы ЦАХАЛа окружили город Газа и проводят зачистку в застроенной зоне, в том числе внутри зданий. Он подтвердил эту информацию, подчеркнув, что силы ЦАХАЛа уничтожают объекты террористов и их самих с земли, воды и воздуха.

Министр обороны Израиля добавил, что на данном этапе ХАМАС несет тяжелые потери и двенадцать комбатов ХАМАСа уже ликвидированы. В планах ЦАХАЛа добраться и до высшего руководства террористической организации.

«Мы найдем и Яхью Синвара и ликвидируем его. Я обращаюсь к жителям сектора Газа. Если достанете Синвара раньше нас – это укоротит войну», - пообещал он.

Также Галант добавил, что война не будет скоротечной, но после ее окончания никакого ХАМАСа в секторе Газа не останется и у Израиля будет свобода действий в отношении тех, кто пойдет против нас. Вместе с тем армия Израиля готова к любому развитию событий и на северной границе.

«Мы не хотим воевать с «Хизбаллой», там в обороне. У наших ВВС хватает возможностей, чтобы реализовать любой сценарий на севере. Вместе с тем, если Насралла повторит ошибку Синвара и втянет «Хизбаллу» в войну, он вынесет приговор Ливану», - предупредил Йоав Галант.

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