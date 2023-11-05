Какие авто дарят самые лучшие впечатления от вождения 9 5.11.2023, 12:18

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Список.

При покупке автомобиля мы хотим получить хорошие технические характеристики, удобный салон и надежные функции безопасности. Но обычно качественный автомобиль имеет высокую цену и поэтому большинство не могут себе позволить его купить.

Издание Yahoo Finance опубликовало список машин с умеренной ценой, которые подарят самые лучшие впечатления от вождения. Автомобили оснащены современными функциями и имеют хороший внешний вид.

Genesis G70

Это роскошное авто разработано компанией Hyundai. Компактный спортивный седан отличается элегантным дизайном и имеет мощный двигатель V-6. G70 сочетает в себе изысканность автомобиля премиум-класса и легкое вождение.

Начальная цена: $39 400

Dodge Charger

Благодаря разнообразным мощным двигателям, включая Hemi V8, Charger обеспечивает надежное ускорение и плавное вождение на дороге. Автомобиль сочетает в себе пространство, практичность и изысканность.

Начальная цена: $33 200

Lexus IS 300

Компания Lexus известна своими стильными, надежными и роскошными автомобилями. Lexus IS – это компактный седан с впечатляющим дизайном и мощным двигателем. Благодаря полному и заднему приводу на выбор, IS обеспечивает плавную и тихую езду.

Начальная цена: $40 085

Volvo S60

Эта компания в большинстве ассоциируется с безопасностью, практичностью и комфортом и этот автомобиль не является исключением. S60 предлагает сочетание скандинавской элегантности и оживленной динамики вождения благодаря усовершенствованной системе помощи водителю.

Начальная цена: $41 300

Tesla Model 3

Это экологически чистый автомобиль с хорошо оборудованным интерьером и большим количеством качественных функций, таких как большой сенсорный экран и мощная звуковая система. Благодаря инновационной концепции электромобиля, он предлагает совсем другой опыт вождения.

Начальная цена: $40 240

Volkswagen Golf GTI

Такой хэтчбек остается любимой моделью среди водителей благодаря экономии топлива, практичности и спортивной езде. Мощный двигатель с турбонаддувом обеспечит впечатляющую и комфортную поездку.

Начальная цена: $30 530

Mazda MX-5

Этот легкий двухместный родстер удовлетворит все ваши потребности в поездке. Комфорт, практичность и легкое вождение точно произведут хорошее впечатление на водителя. Это не самый мощный автомобиль на дороге, но он ловок и надежен.

Начальная цена: $40 085

Ford Mustang

Благодаря ряду опций двигателя, включая мощный V8, Mustang обеспечивает увлекательную езду. Его острая управляемость и культовый дизайн делают его лучшим выбором для тех, кто ищет доступный автомобиль по умеренной цене.

Начальная цена: $27 770

Honda Civic Type R

Хэтчбек, известный своим двигателем с турбонаддувом, острой управляемостью и поразительным компактным видом. Вы можете опустить задние сиденья, когда вам нужно положить дополнительные вещи или просто создать дополнительное пространство в салоне.

Начальная цена: $43 295

Subaru WRX

Это спортивный седан, который оснащен полным приводом и турбонаддувным двигателем, WRX обеспечивает быстрое ускорение и четкую управляемость. Благодаря легендарной технологии AWD производителя, сцепление и стабильность WRX в разных погодных условиях делают его практичным выбором для тех, кто живет в регионах с непредсказуемым климатом.

Начальная цена: $30 605

Hyundai Veloster Н

Hyundai Veloster стал культовым благодаря своему стилю и производительности. К сожалению, в этом году компания Hyundai решила прекратить выпуск Veloster. Однако если вы найдете модель 2022 года, вы можете получить один из самых надежных хэтчбеков.

Автомобиль оснащен двигателем с турбонаддувом и спортивно настроенной подвеской, Veloster N, которая создана для обеспечения динамики во время вождения.

Начальная цена: $33 595

Kia Stinger

Этот спортивный четырехдверный автомобиль совмещает в себе комфортный и стильный интерьер. Stinger доступен с выбором двигателей с турбонаддувом, задним или полным приводом.

Начальная цена: $36 690

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