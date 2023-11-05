Шок от удара по Керчи: Россия взяла «оперативную паузу» 2 5.11.2023, 12:29

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Командование оккупантов не понимает, что делать дальше.

В результате успешного удара украинских военных по российскому кораблю в Керчи временно оккупированного Крыма, россиянам пришлось взять «оперативную паузу».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Как отметил Плетенчук, сейчас ситуация в акватории Черного моря является стабильной. Враг вероятно не понимает, что дальше делать после удара украинских воинов, в связи с чем берет «оперативную паузу», чтобы как-то изменить свою тактику.

«Первое изменение, которое они сделали, это рассредоточили личный состав. Возможно, сейчас будут решать, как вообще использовать другие базы, учитывая, что Севастополь не будет уже никогда безопасной базой для россиян. Поэтому сейчас такое затишье», - добавил представитель ВМС.

Удар по Керчи

Вчера, 4 ноября, Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода «Залив» в Керчи. Через некоторое время информация была подтверждена Страткомом ВСУ.

«Крымский ветер» вчера заявил о поражении именно малого ракетного корабля «Аскольд».

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары. По его словам, на территории завода стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет «Калибр».

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