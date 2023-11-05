Белорус в Литве решил продемонстрировать «невиданную щедрость» полицейским 5.11.2023, 12:34

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А потом — в два раза больше щедрости.

Пьяный белорусский дальнобойщик в Литве неподалеку от границы попытался дать взятку полицейскому патрулю. Сначала 100 евро, потом решил расщедриться на 200, но деньги у него не взяли. В итоге грузовик поставили на стоянке пограничников, а в отношении водителя ведется расследование, сообщает Kauno diena.

Инцидент произошел днем 31 октября. 69-летний белорус на грузовике Iveco с казахстанскими номерами въехал в Литву через пункт пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка»).

Увидев мужчину, литовские пограничники тут же его задержали и вызвали полицейский патруль, сообщив, что дальнобойщик пьян. И действительно, алкотестер показал содержание в его организме 2,05 промилле алкоголя. Водитель объяснил, что накануне выпил.

Однако белорус не собирался сдаваться и решил подкупить литовских полицейских. Сначала он попытался дать им 100 евро, потом сумма выросла до 200.

Дальнобойщика предупредили, что попытка дать взятку правоохранителям грозит уголовной ответственностью, но он был настойчив. Уже по дороге в Вильнюс, когда задержанного везли в служебной машине, он положил купюру в 200 евро на заднее сиденье, а затем сунул в руку полицейскому.

В итоге в отношении водителя начато досудебное расследование за вождение в нетрезвом виде и взятки. А грузовик остался на служебной стоянке на погранпереходе.

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