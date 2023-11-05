СМИ: Визит Зеленского в Израиль оказался на грани срыва
- 5.11.2023, 12:57
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Названа причина.
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Израиль находится под угрозой срыва из-за утечки информации о его предстоящем визите.
Об этом сообщает The Times of Israel.
По словам украинского дипломата, президент Украины действительно планировал посетить Израиль, однако утечка информации о его поездке поставила ее под угрозу.
«Он хотел, чтобы поездка была публичной, когда он ступит на израильскую землю. Он очень разочарован», - добавил дипломат.
Как отмечает издание, Владимир Зеленский и премьер-министр Биньямин Нетаньяху не посещали страны друг друга с начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины. Учитывая то, что Россия принимает у себя представителей ХАМАСа и вносит в ООН резолюции против Израиля, Иерусалим, возможно, передвинет «стрелку часов» ближе к Киеву.