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Третье подтверждение: офицер СВР объяснил заявление Пескова о двойниках Путина

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  • 5.11.2023, 13:16
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Третье подтверждение: офицер СВР объяснил заявление Пескова о двойниках Путина
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля выболтал важную новость.

Спикер Кремля Дмитрий Песков после новостей о «смерти» Владимира Путина в очередной раз опроверг, что вместо российского президента на публике появляются его двойники. Он подчеркнул, что Путин якобы не пользуется услугами дублеров.

Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал «24 каналу», что сообщение Пескова является важнейшим за последние 10 дней.

Стоит ли верить Пескову

После вброса о «смерти Путина» Дмитрий Песков не оставляет тему двойников российского президента.

«Это третье подтверждение и второе лично Песковым. Потому что одно подтверждение было через росСМИ – не сам спикер Путина об этом говорил. В анонсированную «смерть» Путина мне очень хотелось поверить, однако у меня были большие сомнения», – отметил экс-работник КГБ.

Поскольку Песков в третий раз говорит об этом (третий – где факто, а второй – лично), заметил Жирнов, и так долго объясняет, что у Путина якобы нет двойников, есть все основания склоняться к версии «Генерала СВР» по поводу настоящей смерти Путина.

«С Песковым очень просто: если он говорит «нет», это означает «да». Если он говорит, что есть «один Путин», это значит, что на самом деле их 25. И если Песков говорит, что у Путина нет двойников, значит, он их имеет. Поэтому это очень важная новость», – объяснил Сергей Жирнов.

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