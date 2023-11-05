«Я платила за двоих, потому что весь заработок он спускал на свои хобби» 1 5.11.2023, 13:28

Белоруски рассказали о «красных флагах» в отношениях, на которые не сразу обратили внимание.

Издание citydog.io задает белорусам разных возрастов одинаковые вопросы на важные темы. На этот раз изданию стало интересно послушать, какие же бывали в отношениях «красные флаги», о которых люди задумывались только после расставания.

Настя (18): «Я поняла, что он полностью зависит от меня»

– Мы встречались где-то полгода. На первый взгляд отношения были самыми обычными, ничего такого, что вызывало бы сомнения. Мне нравилось, что мы идем и делаем то, что я хочу. Я не думала, что это плохо и должно быть немного иначе.

Мы расстались, потому что он перестал мне быть интересным. Его интересовали мои увлечения, своих у него либо не было вообще, либо он не рассказывал о них.

Решение разойтись бывший воспринял достаточно болезненно и пытался понять, почему так произошло. Хотел, чтобы я осталась. Забавно, что через какое-то время он начал рассказывать общим друзьям и знакомым мои секреты и другие личные вещи. Было неприятно.

После расставания я обдумывала наши отношения. Поняла, что из-за его «зависимости» у меня возникало ощущение, что он был не самостоятельным человеком, а моей тенью. Кажется, для счастливых отношений это не лучший вариант.

Саша (22): «Его красными флагами были отмены или переносы встреч перед запланированными свиданиями»

– Около года я встречалась с мексиканцем. Мне хотелось любви, заботы и тепла, которые он мне первое время давал. Но через какое-то время все изменилось.

После расставания я перечитывала нашу переписку и обратила внимание на то, что он часто менял наши совместные планы. Один раз отменил наше свидание, потому что резко выяснилось, что у его друга день рождения. На вопрос о том, почему он не знал об этом раньше, парень ответил, мол, «меня позвали только сейчас, но я же не могу не прийти».

Зато на наши встречи он спокойно опаздывал, часто переносил их. В моменты, когда мы договаривались на определенный час, я всегда уточняла, все ли в силе. Он всегда уверял, что сможет прийти в назначенное время, но потом все равно писал, что опаздывает.

На самом деле красных флагов было много. Он в открытую говорил мне, что хотел бы заняться сексом с моей подругой, а моя недовольная реакция никак его не смущала. Со многими подругами общение у него было построено на флирте: ему кто-то спокойно мог отправить полуобнаженное фото в купальнике, и для него это было нормально.

В моменте все это не казалось чем-то очень ужасным. Возможно, на мне были розовые очки и мне не хотелось обращать внимание на тревожные звоночки. Я часто игнорировала его плохое отношение ко мне – и даже не могу объяснить почему. Просто делала вид, что все в порядке, хотя внутри меня очень сильно ранили многие его слова и поступки. Примерно раз в три месяца он вспоминал, как сильно меня любит, и начинал очень красиво ухаживать за мной. В такие периоды я забывала обо всех обидах.

Все красные флаги этого парня я заметила только после расставания, когда пелена влюбленности спала. Эти отношения помогли мне понять, что себя я люблю намного больше и что моя уверенность может не зависеть от отношения ко мне других людей.

Катя (36): «Больше всего триггерит, если у взрослого мужчины нет работы»

– Я не верю в крепкие и стабильные отношения со «свободными художниками», у которых нет работы. Если у взрослого мужчины долгое время нет работы и живет он на деньги матери, то для меня это огромный красный флаг. В конце месяца всегда нужно платить за квартиру, продукты и много других вещей. Из обещаний холодильник вдруг не станет полным.

У меня были отношения, в которых я была с таким человеком. Я платила за все, потому что в один момент парень зарабатывал либо условные 300 рублей, которые спускал на свои хобби, либо не получал вообще ничего. По итогу у меня был мужчина, который полностью зависел от меня финансово. Зато он всегда находился рядом. Романтика.

На просьбы устроиться на работу и хоть как-то помочь мне он отмахивался. Говорил, что хочет сразу найти прибыльное место и размениваться на пустяки не будет. Проблема заключалась в том, что для высокооплачиваемой должности у него не было нормальной квалификации, которую еще нужно было получить на курсах.

Я на многое закрывала глаза, потому что меня постоянно уверяли, как много хорошего у нас будет дальше. К сожалению, кроме пустых слов конкретных действий я не дождалась. Через какое-то время мы расстались, потому что больше терпеть такое отношение я не могла.

Сейчас у меня есть муж. У него был период без работы, когда я тоже какое-то время содержала нас обоих. Но отличие этих и прошлых отношений в том, что мой муж сразу же начал ходить по собеседованиям. Его не нужно было уговаривать: он сам понимает, насколько это важно.

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