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Пять правил этикета, которые чаще всего нарушает современная молодежь

  • 5.11.2023, 13:45
Пять правил этикета, которые чаще всего нарушает современная молодежь

«Зуммеры» больше привыкли общаться с телефоном, чем с людьми.

Представители поколения «зуммеров» не представляют своей жизни без гаджетов, социальных сетей и вообще без интернета и это оказывает значительное влияние на их поведение. Молодежь часто забывает об элементарных правилах этикета, которые нужно соблюдать в реальной жизни.

Издание Business Insider опубликовало советы консультантки по этикету питания Джейн Уизерс, которые помогут произвести хорошее впечатление. «Зуммерам» трудно отложить телефон и завести приятный разговор на разные темы, а не только о социальных сетях.

Не пользуйтесь телефоном за столом или во время общения

Гаджеты – это норма в нашей жизни, они стали неотъемлемой частью каждого из нас, но нужно ограничить время их использования. К примеру, не берите с собой телефон к столу, когда идете есть.

Также не пользуйтесь гаджетами во время общения с семьей и друзьями, потому что это отвлекает и создает неуютную атмосферу.

Если вы ожидаете срочного звонка или сообщения, заранее предупредите об этом других и попросите прощения. Держите телефон в сумочке, кармане или на столе экраном вниз и сосредоточьтесь на разговоре с человеком.

Будьте внимательны и поддерживайте разговор

Будьте вежливы и внимательны к своему собеседнику. Если вы ужинаете в кафе, то проявляйте уважение и к другим сотрудникам и гостям. Люди часто забывают об элементарных правилах этикета, которые могут испортить настроение и атмосферу за столом.

Установите зрительный контакт

Большинство представителей поколения «зуммеров» избегают зрительного контакта во время разговора. Но это один из важных факторов в общении, потому что так вы показываете человеку, что заинтересованы в его рассказе.

Особенно это касается рабочих переговоров. Вы должны обязательно отставить телефон и внимательно слушать человека, показывая, что вы сосредоточены и готовы упорно работать.

Будьте сдержанны и не «поучайте» других

Молодежь бросает вызовы системе и не боится рисковать. Благодаря интернету они получают больше ответов и находят интересную информацию, которая помогает в жизни. Но некоторые «зуммеры» настолько уверены в себе, что могут поучать других без разрешения.

Нужно понимать, что у каждого есть границы, которые нельзя нарушать, а советы, о которых у вас не спрашивали, следует держать при себе. Если же вы хотите выразить свое мнение, то это нужно делать вежливо и сдержанно, избегая агрессивных эмоций.

Благодарность

Большинство людей забывают о простом «спасибо», которое важно в современном мире. Например, если вас пригласили в гости или на какое-нибудь мероприятие, то обязательно по окончании, поблагодарите хозяев. Это покажет вашу воспитанность и произведет хорошее впечатление. Также не забывайте проявлять благодарность в магазине, кафе или дома.

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