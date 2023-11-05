Унизительная потеря для РФ: новые данные о подбитом корабле «Аскольд» 2 5.11.2023, 13:56

11,518

Оккупанты хотели разместить на нем гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Атака по временно оккупированной Керчи, совершенная ВСУ 4 ноября, нанесла урон российскому военному кораблю «Аскольд» проекта 22800 («Каракурт») – носителю крылатых ракет «Калибр». Это малый ракетный корабль, который должен был войти в состав Черноморского флота государства-агрессора РФ, пишет obozrevatel.com.

«Аскольд» еще не передали на вооружение оккупационной армии, поскольку судно находилось на этапе дооснащения. Согласно информации, озвученной спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом, указанный МРК еще даже не участвовал в плавании.

Официальное назначение вражеских малых корветов проекта 22800 – ведение боевых действий в ближней морской зоне, а также выполнение задач мирного времени.

Telegram-канал «Крымский ветер» предполагает, что в «Аскольд» было минимум три прилета. Авторы интернет-сообщества назвали этот корабль «жирной» целью. В росСМИ стоимость этого МРК оценивали в 10 миллиардов рублей.

«Аскольд» – один из самых новых и современных кораблей ЧФ РФ. Его начали строить в 2016-м, а спустили на воду в 2021-м. Работы проводились на Керченском судоремонтном заводе «Залив», захваченном противником в 2014 году. Проект разработали в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург, Россия).

Кроме восьми пусковых установок для «Калибров» или «Ониксов», на нем должны были установить модернизированную артустановку АК-176МА калибра 76,2 миллиметра, собственную систему противовоздушной обороны («Панцирь-М») и комплекс БПЛА «Орлан-10» для ведения разведки.

Оккупанты хвастались, что в перспективе указанный корабль мог использовать гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В РФ озвучивали такие характеристики «Аскольда»:

– 60 метров длины и 10 метров ширины с 4-метровой осадкой;

– максимальная скорость хода – 30 узлов;

– дальность плавания – 2500 миль;

– водоизмещение – 860 тонн;

– автономность – 15 суток;

– два дизельных двигателя М-507Д-1 мощностью по 7360 киловатт каждый и газотурбинным двигателем М70ФРУ мощностью 8830 киловатт.

– экипаж – 39 человек.

Включение МРК «Аскольд» в боевой состав ЧФ РФ оккупанты планировали на 2023 год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».