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Маленький шут в позолоченной клетке

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  • Телеграм-канал «Баста!»
  • 5.11.2023, 14:04
  • 8,326
Маленький шут в позолоченной клетке

Песня группы «Ляпис Трубецкой» оказалась пророческой.

На этой неделе самопровозглашенный озвучил массу громких пророссийских нарративов в рамках визита на БелАЭС, естественно не забыв и о Украине. Пропагандистские СМИ традиционно освещали Лукашенко как «мудрого правителя», но для здравомыслящих граждан эта авантюра режима воспринимается как очередная порция бреда.

Заявления диктатора: «Украина все равно будет наша» - демонстрирует, что Кремль не покидает надежд оккупировать украинскую территорию используя в этом своего прихвостня - Лукашенко.

Первоначальный замысел Путина заключался в создании, так называемого, «союзного государства», к которому планировали присоединить также и Украину. Но этим планам не суждено было осуществиться.

Все-таки песня «Шут» белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» еще в далеком 2011 году, замечательно описывает роль Лукашенко в грязной геополитической игре Путина.

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