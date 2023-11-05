Отец Анджелины Джоли жестко раскритиковал нападки дочери на Израиль 5.11.2023, 14:12

10,538

Оскароносный актер опубликовал видеообращение.

Американский актер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, Джон Войт публично отреагировал на слова своей дочери, актрисы Анджелины Джоли, обвинившей Израиль в «преднамеренной бомбардировке» мирного населения и превращении сектора Газа в «братскую могилу», пишут «Детали».

«Те, кто понимают правду и замечают ложь, они видят, что Израиль подвергся нападению», – заявил он.

На протяжении многих лет отношения Анджелины Джоли с ее отцом были очень напряженными – актеры могли не общаться годами, и вот после очередного потепления мы снова наблюдаем раскол между ними.

Вечером 4 ноября в соцсетях Джона Войта было опубликовано видеообращение, в котором он выступает в защиту Израиля и осуждает свою дочь за поддержку Газы. «Все мы хотим справедливости и любви, но этого не может случиться с этими зверями, которые хотят стереть с лица земли евреев и христиан», – сказал 84-летний актер.

Джон Войт подчеркнул, что это «ложь, что Израиль убивает невинных людей», а жители Газы, по его мнению, – это пленники варварского государства, которое использует их в качестве живого щита. «Дети на земле Палестины эксплуатируются этими зверями, чтобы заставить всех думать, что Израиль забирает эти жизни – и на самом деле это был план ХАМАСа. Создать войну добра против зла», – объяснил он.

«Израильская армия должна защищать Землю Израиля и ее народ – это война. Она не будет такой, как думают левые; она не будет культурной. Израиль подвергся нападению посредством бесчеловечного терроризма [против] невинных детей, матерей, отцов, бабушек и дедушек. И вы, дураки, говорите, что проблема в Израиле? Вам нужно посмотреть на себя и спросить: «Кто я? Что я?»» – призвал оскароносный актер, который в течение многих лет является сторонником Государства Израиль и его премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Напомним, 1 ноября актриса Анджелина Джоли опубликовала для своих 15 миллионов подписчиков пост, в котором она резко осудила действия Израиля в секторе Газа, назвав их «преднамеренной бомбардировкой попавшего в ловушку населения, которому некуда бежать». «Газа уже почти два десятилетия является тюрьмой под открытым небом и быстро превращается в братскую могилу. 40 процентов убитых – это невинные дети. Убивают целые семьи», – заявила актриса, 20 лет сотрудничавшая с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».