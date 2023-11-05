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Литва затеяла масштабные перемены на границе с Беларусью

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  • 5.11.2023, 14:19
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Литва затеяла масштабные перемены на границе с Беларусью
Фото: Reuters

Охрана усиливается.

В течение двух лет штат Службы охраны государственной границы Литвы планируется расширить на 450 новых сотрудников для охраны границы с Беларусью. Об этом на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне заявил глава ведомства Рустам Любаев, передает BNS.

«Общее количество дополнительных офицеров за два года составит около 450 человек, которые будут направлены на охрану границы с Беларусью, – сообщил он. – Мы хотим усилить охрану границы».

В 2024-2025 годах будет проведен дополнительный набор офицеров.

«Мы посмотрели на наши кадровые возможности, очевидно, что организовать обучение и заполнить должности сразу за год будет сложно. Поэтому мы предусмотрели два года. Мы начнем в следующем году, когда будет утвержден бюджет, и закончим в следующем году», – пояснил командующий.

По его словам, набор такого количества офицеров представляется значительным, поскольку в настоящее время в Службе охраны границы насчитывается 4,3 тыс. должностей, в число которых входят как офицеры, так и гражданские служащие.

Он отметил, что перед поступлением на службу новые офицеры должны пройти трехмесячный вводный курс.

«Наше учебное заведение способно подготовить такое количество офицеров, кроме того, у нас есть возможность организовать вводные курсы, когда люди, имеющие высшее образование, могут в течение трех месяцев пройти сокращенный вводный курс и начать службу на границе. Мы можем организовать эту подготовку достаточно гибко», – сказал он.

По словам командующего, в последние годы недостатка в желающих стать пограничниками не было. Он сообщил, что средняя вычитаемая из налогов зарплата пограничника, поступающего на службу в этом году, составляет 1006 евро, а в следующем году, как ожидается, он будет получать 1050 евро.

Любаев назвал бюджет ведомства на следующий год рекордным. Ожидается, что он составит 135 млн евро, в том числе более 91 млн евро на заработную плату. В этом году на эти цели было выделено 78,5 млн евро. В проекте бюджета запланировано приобретение имущества, которое оценивается примерно в 27 млн евро.

«Увеличивается обеспечение оборудованием по военному стандарту. В следующем году мы планируем осуществить его в основном за счет средств ЕС. Это позволит нам значительно продвинуться в оснащении наших офицеров по военному стандарту», – отметил глава Службы.

По словам Любаева, внедрение военного стандарта, т. е. переоснащение пограничников по стандартам НАТО, уже идет полным ходом: в прошлом году было закуплено нового оружия на сумму 3,5 млн евро, а на этот год выделено 7 млн евро.

«Вопрос о перевооружении наших офицеров теперь полностью решен», – сказал командующий.

К 2022 году большая часть сотрудников Службы охраны границы была оснащена автоматами Калашникова российского производства. В прошлом году пограничникам было передано около 2,5 тысяч автоматов G-36. В этом году планируется закупить еще более тысячи автоматов.

За два с лишним года литовские пограничники не позволили 21 500 мигрантам незаконно попасть в страну из Беларуси. Некоторые из них пытались пересечь границу несколько раз.

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