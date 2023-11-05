Селилась элита 90-х: в Минске продается шикарная квартира с люстрами Swarovski и отдельным кабинетом

Селилась элита 90-х: в Минске продается шикарная квартира с люстрами Swarovski и отдельным кабинетом14
- 5.11.2023, 14:38
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Внутри — дорогая и неустаревающая классика.
Жилье в этом доме 1998 года на Гвардейской рядом с проспектом Победителей в свое время приобретали известные артисты, чиновники и бизнесмены. О статусе его жильцов можно судить и по квартире, которую недавно здесь выставили на продажу, пишет Realt.by.
Этот девятиэтажный кирпичный дом находится в тихом центре — на улице Гвардейской, 10.
Дом был построен в 1998 году и сюда заселились в том числе известные на тот момент чиновники, артисты и бизнесмены. Для того времени дом действительно был элитным: закрытая территория, красивые подъезды, видеонаблюдение, две квартиры на этаже.
А сейчас там на продажу выставили четырехкомнатную квартиру на пятом площадью почти 155 квадратов. Внутри — дорогая и неустаревающая классика.
— Дизайнерский ремонт выполнен в классическом стиле по заказу требовательного хозяина, делался для себя, — сообщается в объявлении.
В квартире итальянская мебель и люстры с кристаллами Swarovski, картины, паркет, современная бытовая техника и элитная сантехника.
Гостиная в квартире совмещена с кухней и выглядит вот так:
Кроме того, в квартире имеется две отдельные спальни.
А еще тут есть отдельный кабинет. Выглядит презентабельно.
Что касается санузлов, то их тут два. Один — вообще огромный по квартирным меркам.
Кроме того, в квартире две лоджии. Окна выходят на разные стороны.
Стоит квартира 480 тысяч долларов, это 3103 доллара за квадратный метр.