Алла Пугачева уехала из России

Алла Пугачева уехала из России8
- 5.11.2023, 14:43
- 12,822
Максим Галкин рассекретил, где сейчас находится певица.
Примадонна уже уехала из России.
Российский юморист Максим Галкин опубликовал новый пост на своей странице в Instagram и рассказал, где сейчас находится вместе со своей супругой Аллой Пугачевой, которую на днях заметили в России.
Так, он поделился ярким снимком, сделанным сегодня утром в Сигулде - городе, который находится в Латвии, где живет их подруга Лайма Вайкуле, пишет УНИАН.
«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», - подписал фото Галкин.
3 ноября Аллу Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале. Ее встретил водитель, который вскоре отвез ее в особняк, где ранее Примадонна жила с мужем и детьми.
Как оказалось, Примадонна приехала, чтобы завершить свои дела, связанные с наследством их детей.
Вероятно, артистка находилась в РФ всего несколько дней, потому что сейчас она вновь находится в Латвии со своим супругом.