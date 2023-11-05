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Залужный наградил белорусского добровольца Дмитрия Рубашевского «Хрестом Хоробрих»

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  • 5.11.2023, 14:48
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Залужный наградил белорусского добровольца Дмитрия Рубашевского «Хрестом Хоробрих»
Дмитрий Рубашевский

Белорус был в составе тактической группы, которая совершала вылазки в тыл российской армии.

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, посмертно наградил белорусского добровольца Дмитрия Рубашевского «Хрестом Хоробрих», об этом пишет телеграм-канал фонда «Вільна Білорусь».

30-летний Дмитрий Рубашевский с позывным «Ганс» погиб 12 апреля 2022 года во время боев в Луганской области. Он был в составе ротной тактической группы, которая совершала вылазки в тыл российской армии.

Дмитрий родился в Бресте, стал добровольцем в 2015 году. Получил общественную награду «Народный герой Украины» за оборону шахты «Бутовка» в Донецкой области, посмертно получил от Владимира Зеленского орден «За мужество».

У Дмитрия Рубашевского осталась маленькая дочь.

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