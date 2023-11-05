Минчане заказали мебель у дизайнера из Instagram и попали на «качели» 2 5.11.2023, 15:29

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Чем все закончилось?

Пара минчан заказала мебель для квартиры у дизайнера, которого нашла через Instagram, и чуть не потеряла деньги. Отстоять свои интересы им удалось через службу защиты потребителей, а у дизайнера теперь проблемы с законом (впрочем, они были у него и раньше), пишет ведомственное издание МВД Беларуси «На страже».

За предоплату — лишь недолгое общение

Молодая пара построила квартиру в Минске, а когда пришла пора обставлять жилье мебелью, стала искать дизайнера через Instagram. Молодые люди списались с брестской фирмой, где им понравились «красивая картинка и приемлемые условия», — и через несколько дней к ним пришел специалист, предложивший сразу несколько вариантов в 3D-картинках.

От мебельщика требовалось по утвержденным проектам изготовить кухню и прихожую в установленный срок, что и зафиксировали в договоре. Общая стоимость заказа составила 5320 долларов в эквиваленте. В качестве предоплаты дизайнер получил половину, что тоже нашло отражение в документе. Пообещав все сделать в лучшем виде в течение двух месяцев, гость ушел. Это был первый и последний раз, когда его видели.

Зато слышали поначалу довольно часто. Стороны долго общались по телефону и через мессенджеры, обсуждая детали проекта и внося изменения с дополнениями. Супруги исправно получали картинки с выбранными материалами и эскизы.

Но к оговоренному сроку ничего так и не было установлено. Дизайнер постоянно под различными предлогами переносил дату поставки: мол, заболел, в командировке, нет нужного материала, еще не закончена сборка и так далее. Каждый раз он обещал произвести монтаж в ближайший понедельник, который для супругов так и не наступил. А потом и вовсе перестал выходить на связь.

Молодые люди обратились в организацию, с которой был заключен договор. Там ответили, что ничего подобного с супругами не подписывали и вообще не в курсе происходящего: мол, парень — мошенник, деньги присвоил, а за его действия они не отвечают.

Зато на фирме придумали другой вариант — отправили к заказчикам уже своего дизайнера, который сделал расчет нового проекта и… предложил внести за него предоплату. Хозяев это удивило: они были уверены, что второй специалист все переоформит и изготовит мебель с учетом ранее переданных денег. Начались «качели»: фирма подбирала различные варианты с минимальными скидками, которые, естественно, молодых людей не устроили.

Тогда директор посоветовал им написать заявление в милицию: мол, первый дизайнер — аферист, который подобным образом обманул еще несколько человек. Супруги так и поступили, поняв, что их водят за нос.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. После минчане обратились к юристам из службы защиты потребителей.

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Дизайнер с судимостями

— Скрупулезно изучили ситуацию, где усмотрели факты нарушения прав потребителя, — рассказывает председатель правления ОО «Служба защиты потребителей» Елена Кучинская. — Чтобы появились предпосылки для возврата денег, нам следовало доказать связь этого человека с данной фирмой, чья реклама размещена в соцсети. Заказчик нашел ее в интернете, но кто ответил на сообщение, откуда и каким образом появился дизайнер? Изучив посты на странице за несколько лет, отыскала информацию и фотографии, подтверждающие причастность мужчины к этому предприятию. Например, на одном из снимков человек стоял в обнимку с директором, а рядом виднелась подпись: «Это наш дизайнер Саша, у которого можно заказать проект мебели». Также были указаны его стаж и контакты. Это позволило установить принадлежность молодого человека к организации, в деятельности которой он участвовал несколько лет.

Стало известно, что у дизайнера уже были проблемы с законом. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Что делать в таких ситуациях?

Если физическое лицо предлагает подписать договор с организацией (а еще требует предоплату), следует удостовериться в его отношении к этой структуре и в первую очередь попросить показать:

паспорт;

доверенность на право заключения договора.

Тогда будет понятно, к кому предъявлять требования в случае разногласий, а потенциальный обманщик, скорее всего, поспешит ретироваться.

В данной ситуации было не важно, передал ли человек деньги предприятию или нет. Главное — доказать, что потребители заключили договор именно с этой организацией и дизайнер является ее работником, а не посторонним, который просто воспользовался их документом, уточняет юрист:

— В суде представители фирмы вначале отрицали свою причастность к делу и фигуранту. Но мы представили неопровержимые доказательства их трудовых отношений: на момент заключения договора с супругами мужчина работал в фирме.

Шанс на победу есть всегда

Уже во время разбирательства, длившегося полтора месяца, выяснилось: фигурант официально на предприятии не числился. В итоге у суда появилось много вопросов и требований к юридическому лицу. Тогда ответчик принял решение заключить с истцом мировое соглашение. Перед подписанием супругам вернули 1000 рублей — предприниматели жаловались на нехватку денег.

В результате решением суда договор с предприятием на изготовление мебели расторгнут, а подрядчик должен выплатить заказчику около 7000 рублей. В эту сумму включены предоплата и неустойка за несоблюдение сроков изготовления мебели.

Теперь деньги необходимо взыскать с ответчика. По словам Кучинской, не всегда возможно получить их здесь и сейчас. Однако это не значит, что не надо обращаться за помощью к юристам и идти в суд. Бывали ситуации, когда при отсутствии даже малейшего шанса на взыскание удавалось вернуть всю сумму. Главное — не опускать руки и использовать все варианты.

— Исходя из практики, одна из популярных площадок для продажи товаров и услуг — это Instagram, — считает Елена Кучинская. — Министерство антимонопольного регулирования и торговли неоднократно предупреждало, что социальная сеть не является интернет-магазином, у которого есть определенные обязанности по отношению к потребителю и которому в случае чего можно предъявить претензию. Но люди все равно пользуются этими услугами. На торговой площадке могут быть представлены как зарегистрированные предприниматели, так и физические лица, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность. При заключении договоров с последними предъявить требования по статье 1 Закона «О защите прав потребителей» будет нельзя.

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