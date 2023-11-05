закрыть
5 ноября 2023, воскресенье, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бригада ВСУ разбила россиян под Авдеевкой

  • 5.11.2023, 15:42
  • 3,744
Бригада ВСУ разбила россиян под Авдеевкой

Оккупанты убегали, бросая горящее танки и БМП.

Воины Вооруженных сил Украины показали видео ожесточенных боев в районе Авдеевки Донецкой области. Защитники города, взятого противником в полукольцо, наносят оккупационной армии серьезные потери.

Роликом в Facebook поделилась пресс-служба Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ. Представители ОПБр пошутили, что на записи – «четыре минуты ада», который украинские воины устроили захватчикам.

В ведомстве рассказали, что в операции по обороне города участвует 2-й механизированный батальон ОПБр. Он «целыми колоннами уничтожает вражескую технику и заставляет противника бежать».

«Поля усеяны телами оккупантов и горящими танками и БМП», – сказано в сообщении.

На видео зафиксировано бои, которые пехотинцы, противотанкисты и артиллеристы 2-го механизированного батальона провели во взаимодействии с воинами 55-й ОАБр «Запорожская Сечь» и артиллерией 110-й ОМБр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип