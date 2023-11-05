Бригада ВСУ разбила россиян под Авдеевкой
- 5.11.2023, 15:42
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Оккупанты убегали, бросая горящее танки и БМП.
Воины Вооруженных сил Украины показали видео ожесточенных боев в районе Авдеевки Донецкой области. Защитники города, взятого противником в полукольцо, наносят оккупационной армии серьезные потери.
Роликом в Facebook поделилась пресс-служба Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ. Представители ОПБр пошутили, что на записи – «четыре минуты ада», который украинские воины устроили захватчикам.
В ведомстве рассказали, что в операции по обороне города участвует 2-й механизированный батальон ОПБр. Он «целыми колоннами уничтожает вражескую технику и заставляет противника бежать».
«Поля усеяны телами оккупантов и горящими танками и БМП», – сказано в сообщении.
На видео зафиксировано бои, которые пехотинцы, противотанкисты и артиллеристы 2-го механизированного батальона провели во взаимодействии с воинами 55-й ОАБр «Запорожская Сечь» и артиллерией 110-й ОМБр.