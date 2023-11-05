BalaganOFF рассказал о «хороших» и «плохих» русских и белорусах 1 5.11.2023, 16:01

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И спрогнозировал, как клану Лукашенко придется платить репарации.

Блогер Александр Рыков, известный как BalaganOFF, рассказал о своем отношении к «хорошим русским» и о том, как можно разжечь конфликт между украинцами и белорусами.

В интервью «Жизнь-Малина» Рыков ответил на вопрос, должна ли будет Беларусь выплатить Украине репарации после окончания войны.

– Я сторонник того, что нужно раздеть клан Лукашенко, чтобы платить репарации, – сказал Рыков. Но затем отметил:

– Я бы об этом сейчас вообще бы не говорил. Какую бы штучку вбросить в разговоры между украинским обществом и оппозиционным белорусским, чтобы они подрались?

Кгбэшнику нужно написать: Вася Пупкин требует репараций. Каких репараций? Кто их требует? Еще до этого нужно дожить, еще выжить всем надо – чтобы эти придурки старые ядерную войну не начали, Третью мировую.

Блогер BalaganOFF: «Друзья так и говорили: «Не могу слышать даже слово «Беларусь». Вернулись ко мне на канал примерно через год. Столько времени понадобилось, чтобы понять»

Блогер также порассуждал о причинах нападения России на Украину и о том, существуют ли «хорошие русские».

– Все эти разговоры про империю от того, что абсолютно нечего людям предложить, а у власти надо оставаться. И они только эту конфету продают. И все эти амбиции будут жить только в голове больных, которые пошли чекушку купили, сели в домино на лавочке играют, тут же ссут, срут, зато мы империя.

При всей нелюбви, ненависти к этим оркам, считаю, что там есть адекватная часть общества. И они такие же нормальные люди. Самый сложный вопрос, когда кричат «Не бывает хороших русских, все они г…ы!» И, когда это пишут белорусы, можно им задать этот же вопрос обратно.

Что, не бывает тогда хороших белорусов, если от вас пошли ракеты, ваши белорусы помогали, ваши белорусы их лечили, ваши белорусы их заправляли, ваши белорусы сейчас делают ракеты, снаряды, все ВПК работает на Россию, чтоб они шли нас убивать. Так что, тогда и белорусов хороших нет? Ну, я же знаю, что они есть. Поэтому я не так жестко к этому отношусь, как у многих принято.

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