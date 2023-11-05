Топ-5 фильмов для просмотра в большие выходные 5.11.2023, 16:28

В подборке каждый найдет что-то для себя.

Долгие выходные будто созданы для просмотра любимых фильмов. Поэтому специально к четырехдневному уикенду рекомендуем подборку кино для уютных вечеров.

«Отпуск по обмену» (2006)

Пережив разочарование в любви, англичанка Айрис и владелица процветающего рекламного агентства из Лос-Анджелеса находят друг друга на сайте обмена жильём на время отпуска и решают поменяться домами на время рождественских каникул. Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом английскую провинцию.

«Букшоп» (2017)

Конец 1950-х. Молодая вдова Флоренс Грин осуществляет свою мечту: купив обшарпанный домик в сонном прибрежном английском городке, девушка открывает книжный магазин и шокирует местных консерваторов радикальной литературой вроде «Лолиты» и «451 градуса по Фаренгейту». Поддержку Флоренс находит только у замкнутого вдовца, мистера Брандиша.

«Большая афера» (2013)

Добро пожаловать в рай, где исполняются все желания! Маленький живописный городок у моря. Население: 120 отъявленных лжецов. И им очень нужен хороший доктор. Только тогда в этом месте могут построить завод по переработке отходов нефтяного производства, который его спасет.

«Инопланетянин» (1982)

Специалисты из NASA зафиксировали в небе неопознанный летающий объект. Внеземные гости прибыли с мирной целью, чтобы провести научные исследования жизни на планете. Однако, узнав о том, что на них открыта охота, поспешно покинули Землю, забыв одного из своих. Его случайно встречает мальчик Элиот.

«Эйфель» (2021)

Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, романтики и любви.

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