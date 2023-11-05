Крупный проект России и Китая развалился 1 5.11.2023, 16:37

7,604

Пекин продолжит работу один.

Китайский аэрокосмический гигант Comac продолжает разработку нового широкофюзеляжного пассажирского самолета самостоятельно: совместное с Россией предприятие по производству самолета развалилось и прекратило существование. В ходе выступления на авиаконференции в Пекине вице-президент Comac заявил, что разработка широкофюзеляжного пассажирского самолета C929 продвинулась вперед, пишет dialog.ua.

Более того, про Россию китайский руководитель не сказал ни слова. В то же время журналисты сообщают, что российская сторона больше не является партнером Comac. Россия и Китай создали совместное предприятие еще в 2017 году, тогда их целью стало проектирование и производство пассажирского лайнера CR929.

Однако санкции против России нанесли серьезный удар по российским авиастроителям, в результате чего проект начал сталкиваться с задержками.

Российский экономический аналитик и блогер Анатолий Несмиян отмечает, что китайцы давно вышли из совместного проекта.

- Это продолжение замыкания России в состоянии технологического отставания. Деградация авиастроения РФ дошла уже до состояния, когда за текущий год сдается только два (!) пассажирских самолета. Возможно, до конца года их общее число вырастет до пяти, но уже вряд ли даже до двузначного числа. На этом фоне завиральные идеи о перепрофилировании сверхзвуковых бомбардировщиков в сверхзвуковые пассажирские лайнеры становятся совсем уже запредельными. Россия перестала вытягивать то, на что она была способна более полувека назад. Она не тянет даже собственные стандарты, что уже говорить о чужих, да еще и в условиях закрытия страны.

Здесь только один вывод: каждый день правления этого режима приносит три-четыре-пять дней дополнительного отставания. Мы отстали даже от самих себя не менее чем на поколение. И чем дальше, тем сильнее разрыв, - отметил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».