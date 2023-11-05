Пять лет назад БАТЭ взял пока последнее золото: с тех пор не осталось ни одного игрока 2 5.11.2023, 16:53

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Футболисты продолжают брать медали в Европе, а кто-то уже закончил.

4 ноября исполнилось пять лет победе БАТЭ над «Неманом», принесшей борисовчанам 13-й чемпионский титул подряд и 15-й в истории клуба. Все в тот вечер на «Борисов-Арене» решил красивый гол в исполнении Евгения Березкина на 88-й минуте – 1:0, «желто-синие» забирают золотые медали за три тура до финиша, пишет «Трибуна».

При этом сезон для БАТЭ выдался совсем непростым: за весну команда упустила два трофея, уступив сперва в финале Суперкубка, а затем в финале Кубка брестскому «Динамо», в начале лета пережило тренерскую перестановку (Олега Дулуба на посту сменил Алексей Бага), а в сентябре не стало Анатолия Капского, возродившего клуб в 1996-м.

Тем не менее, в чемпионате борисовчане не дали шансов конкурентам (к матчу с «Неманом» потеряли очки пять раз), а также дошли до группового раунда Лиги Европы, где заняли второе место, финишировав вслед за «Челси». Да и состав того БАТЭ был впечатляющим: праймовые Игорь Стасевич и Станислав Драгун, еще не измученный травмами Денис Щербицкий, одни из сильнейших легионеров в истории клуба Мирко Иванич и Неманя Милунович, защитники-«сборники» Егор Филипенко, Денис Поляков, Алексей Риос и Максим Володько, молодые Евгений Яблонский, Александар Филипович, Захар Волков и Евгений Березкин, пара форвардов Максим Скавыш и Николай Сигневич, способные усиливать игру со скамейки Александр Глеб и Эрвен Мукам.

С тех пор БАТЭ ни разу не брал золотые медали чемпионата (и не сделает этого в 2023-м), а из того чемпионского состава не осталось ни единого футболиста – мы решили посмотреть, где они сейчас.

Сразу трое играют у Гончаренко в «Урале»

Сразу трое игроков БАТЭ-2018 сейчас выступают под руководством экс-тренера борисовчан Виктора Гончаренко в «Урале». Защитник Филипенко в Екатеринбург переехал в сентябре прошлого года, а минувшим летом из Борисова туда перебрались Щербицкий и Владислав Малькевич. Филипенко и Малькевич у беларусского специалиста стабильно играют, Щербицкий же пока так и не дебютировал за свой новый клуб.

Летом в Россию из БАТЭ также переехал защитник Волков. Он вернулся в «Химки», за которые выступал в 2022-м. Правда, в отличие от тройки из «Урала», подписант провластного письма играет во втором по силе дивизионе.

Милунович и Иванич штампуют чемпионства в Сербии

По окончанию сезона-2018 сербский дуэт отправился в «Црвену Звезду» и уже в Сербии принялся штамповать чемпионские титулы: у Иванича уже их пять, у Милуновича четыре – он на сезон отлучался в турецкий «Аланьяспор».

В этом сезоне прервать гегемонию может еще один серб из того чемпионского состава БАТЭ Филипович. Его «Партизан», куда он перебрался летом 2022-го, после первой трети сезона лидирует в чемпионате Сербии, имея преимущество над заклятым врагом в шесть очков.

Также на Родине выступают еще двое сербов из БАТЭ-2018: опорник Слободан Симович играет за «Раднички» в элитном дивизионе, а защитник Никола Василевич капитанит в «Колубаре» из Д2.

Чичкан идет на титул в Грузии, Туоминен взял серебро в Финляндии

Второй голкипер чемпионского состава БАТЭ Антон Чичкан родной клуб покинул перед стартом сезона-2022. За два года он успел поиграть в трех клубах: «Уфе», тбилисском «Динамо» и батумском «Динамо». С последними он сейчас идет на золотые медали чемпионата, опережая в турнирной таблице свою бывшую команду.

А в Финляндии серебряные медали местного чемпионате взял форвард Яссе Туоминен. Он с «КуПСом» завоевал серебро, причем борьбу за титул его команда вела до последнего тура.

Крайки играют в Люксембурге и на Мальте

Весьма экзотические направления в своей карьере выбрали Володько и Мукам. Первый в прошлом сезоне выступал в чемпионате Андорры (взял там бронзовые медали), сейчас играет на Мальте за «Флориану», которую возглавляет чемпион мира-2006 Мауро Каморанези.

Володько уже в новой экзотической стране – после клуба дорастали до АПЛ, тренер с золотом ЧМ забивал в Минске и играл в легендарном матче БАТЭ

А французский вингер транзитом через Казахстан, Д2 Китая и глубокий минор Франции оказался в «Рюмеланже» из второго дивизиона Люксембурга.

Двое играют в объятом войной Израиле

Двое экс-игроков борисовчан выступают в Израиле, где с октября этого года ведутся активные боевые действия. Защитник Поляков играет за хайфайский «Хапоэль» из элитного дивизиона, а угандийский форвард Уильям Кизито за «Хапоэль» из Ришон-ле-Цион из Д2.

Стасевич и Березкин пролетели мимо медалей в Казахстане

Лучший футболист Беларуси-2018 Стасевич и автор чемпионского гола Березкин сезон-2023 провели в Казахстане. Но никто из них до медалей так и не добрался: Березкин со своим «Кызыл-Жаром» финишировал пятым, «Атырау» Стасевича – седьмым.

Бага-старший и Скавыш в Солигорске, Бага-младший и Гордейчук в Бресте

Четыре игрока чемпионского состава выступают в ЧБ. Скавыш уже не первый год в «Шахтере», причем играет там опытный нападающий под руководством Алексея Баги, приведшего БАТЭ к чемпионству-2018. В этом году солигорчане из-за решения федерации, забравшей у них 35 очков за участие в договорных матчах, борются за выживание (успешно).

Не особо удачный выходит сезон у брестского «Динамо», где выступают Дмитрий Бага и Михаил Гордейчук. Год команда закончит в середине турнирной таблицы, хотя изначально стояла задача по попаданию в топ-5.

«Гомель», за который выступает воспитанник БАТЭ Артем Шкурдюк, все еще борется за медали ЧБ, но для самого защитника сезон уже закончен: в начале лета он вновь травмировал правое колено, из-за чего уже пропустил два года своей карьеры.

Глеб и Драгун завершили карьеру, Яблонский полгода без клуба

Несколько игроков БАТЭ образца 2018 года уже завершили карьеру. Глеб это сделал после сезона-2019, который заканчивал в «Ислочи». Сейчас один из лучших футболистов в истории Беларуси фотографируется с пропагандистами на провластных мероприятиях, играет в футбол с представителями режима, а также занимает представительские должности в АБФФ и «Торпедо-БелАЗ».

Риос после расставания с минским «Динамо» в декабре 2021-го еще сезон попылил в Д3 за СДЮШОР «Динамо», после чего уже окончательно повесил бутсы на гвоздь.

Весьма интересная ситуация с форвардом Владиславом Мухамедовым: сезон-2021 он провел в аренде в «Днепре», а по ее окончанию вернулся в Борисов, но контракт с ним продлевать не стали. Нового клуба экс-нападающий молодежной сборной не нашел и уже два года пребывает в статусе свободного агента – видимо, свою карьеру футболист завершил, хоть и публично не объявлял об этом.

Драгун о своем решении закончить с футболом как игрок объявил в 2023-м, после того как не дождался заседания режимной комиссии по делам футболистов из «черного списка» «министерства спорта». Сейчас полузащитник играющий спортивный директор в медиафутбольном клубе DMedia.

Также за DMedia выступает форвард Сигневич, который летом расстался с «Аполлоном» из греческого Д2, после того как клуб утратил статус профессионального. Но, при этом, у нападающего все еще есть планы продолжить карьеру.

В статусе свободного агента полгода пребывает полузащитник Яблонский: летом расстался с «Арисом», с которым взял золотые медали чемпионата Кипра, а вот с новым клубом пока так и не определился. В качестве возможных вариантов называлась сербская «Войводина».

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