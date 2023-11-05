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Защитники Украины уничтожили российский ЗРК С-300 на ходу

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  • 5.11.2023, 16:56
  • 3,826
Защитники Украины уничтожили российский ЗРК С-300 на ходу

Видео попало в Сеть.

Солдат оккупационной армии России опубликовал видео уничтоженного российского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе временно оккупированного Бердянска в Запорожье.

На видео, опубликованном в Сети, оккупант рассказал подробности атаки.

Так, украинские военные нанесли удар по комплексу «С-300» во время его движения.

По словам российского солдата-оккупанта, удар был совершен с ракетного комплекса «Точка-У».

«Вот она – «С-300» установка. На ходу в..али. Он еще запчасть валяется. Асфальт осколками побитый. Цветочки там положили, потому что погибшие есть. «Точкой-У» сбили», — рассказал оккупант подробности удара.

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