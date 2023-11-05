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Дорожный знак под Оршей много лет показывает путь в «альтернативную реальность»

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  • 5.11.2023, 17:05
  • 6,196
Дорожный знак под Оршей много лет показывает путь в «альтернативную реальность»

В какой стране находится пункт назначения - непонятно.

На одной из белорусских региональных трасс установлен дорожный знак, который вроде бы ведет в городской поселок Ореховск в Оршанском районе. Но название написано не просто с ошибкой: в нем смешались буквы белорусского и украинского алфавита, звучать же оно должно, судя по задумке, по-русски. Фото странного знака в редакцию «Зеркала» прислал читатель.

«Грамотность дорожников впечатляет», — прокомментировал автор фото.

По его словам, дорожный знак установлен на трассе Р109 Лиозно — Ореховск уже много лет. Но почему-то до сих пор никто так и не исправил оплошность.

По правилам, слово «Арэхаўск» должно писаться через «э», потому что в белорусском языке предшествующий звук «р» всегда твердый.

Но дорожники взяли и влепили посередине написанного на белорусском слова букву «є». В белорусском алфавите такой вообще нет, зато она есть в украинском и читается как «е» — судя по всему, авторы загадочного знака держали в уме именно русское произношение слова «Ореховск».

Впрочем, такое случается в Беларуси нередко.

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