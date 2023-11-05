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В Беларуси решили «оптимизировать» бюджетников

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  • 5.11.2023, 17:10
  • 4,232
В Беларуси решили «оптимизировать» бюджетников

Без работы останутся сотрудники некоторых больниц, спортивных училищ, школ, детсадов и других структур.

Согласно постановлению «правительства» Беларуси №758 в 2023-2024 годах будет реализован «эксперимент по оптимизации» некоторых организаций.

В перечне организаций, где пройдут сокращения, находятся 26 организаций. Среди них – Крупская районная больница, детский сад № 110 Гомеля, Брестское областное училище олимпийского резерва, Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов в Минске.

Руководители перечисленных организаций в праве сами определять, какие штатные единицы сократить, на кого переложить их обязанности, сколько доплачивать за увеличение нагрузки.

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