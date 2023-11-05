Как ВСУ продвигаются к Крыму 1 5.11.2023, 17:25

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СОУ удалось взять господствующую высоту.

138-я высота и позиция «Иксы» стали ключевыми для освобождения села Работино в Запорожской области Украины. За почти пять месяцев Вооруженные силы Украины провели пять штурмов, чтобы взять эту высоту. В конце концов это позволило Силам обороны занять Работино и окрестности и создать плацдарм для дальнейшего наступления на юге Украины и освобождения Крыма, о чем они рассказали «Крым.Реалии».

«Там самая перспективная высота, потому что ее никто не мог взять», – говорит военнослужащий украинской 65-й ОМБр с позывным «Седой».

«Это господствующая такая высота. Можно смотреть как слева, так и справа. Они контролировали посадки слева и именно дорогу направо на идущей Работино. Для того, чтобы 47-я и остальные бригады начали наступать, нужно было, во-первых, взять ее. Дали боевую задачу 65-й бригаде – занять эти позиции», – рассказывает заместитель командира второго батальона по морально-психологическому обеспечению 65-й ОМБр с позывным «Полтава».

До этого «Иксы» штурмовали разные подразделения ВСУ, и все попытки были безуспешными.

«15 марта был первый бой, 128-я штурмовала, получила откат. Откатились, потому что большие потери понесли. Потом 19 марта был бой, 65-я, сам комбриг руководил, но тоже без потерь, но пошли тоже. Одна машинка была заброшена, ее сожгли. Третий раз был там «Интернациональный легион», в апреле месяце был. Это были россияне, чеченцы и белорусы. Три группы их было», – вспоминает «Седой».

Далее на штурм бросили подразделение ГУР. 65-я бригада должна была идти следом и закрепиться на отвоеванных спецназом позициях.

«Мы не знали на тот момент, что там еще есть противник. Нам сказали, что там нет никого. Заходите, закрепляетесь – и все. Мы зашли и приняли бой, потому что никто оттуда не ушел. Там была группа – 15-16 человек. Мы не ждали. Думали, что там никого нет. Потому что сказали, что там никого нет, ГУРовцы уже всех там... ГУР ушел ночью, мы заходим, а там выясняется…», – говорит «Седой».

65-й механизированной бригаде пришлось штурмовать «Иксы» своими силами.

«Взяли разведчиков, из 4-й роты ребят, и своими силами уже начали захватывать. Нам говорили, что нужно ночью. Я сказал, что ночью мы не будем отрабатывать, потому что... Сами понимаете, если мы не знаем местности, она может быть заминирована плюс ночью ты ничего не видишь. У нас нет таких ночников, чтобы можно было спокойно работать. Говорю: по-серому будем заходить, с утра», – рассказывает «Полтава».

Группа командира 3-го отделения 65-й бригады с позывным «Дед» первой заходила в окопы «Иксов».

«Была команда: «Вперед». И по окопам пошли. Пошли: болото, грязь, вот так, в чавканье. Местами так, что лезли на четырех, держа ствол впереди. Мы двигались дальше, смотрю: к***п (российский военнослужащий – КР) поднимается. Я ему кричу: «Жить хочешь, сдавайся». Вроде бы он соглашается. И тут выясняется, что у него еще напарник был. И тут этот напарник приподнимает ствол из-под него. Ну у меня выбора не было. Открыли огонь, забросали гранатами. Практически в каждый блиндаж мы шли, то чтобы в блиндаж зайти, нужно было бросать гранату. Блиндажей очень много», – вспоминает «Дед».

«Обычно у них там такие норы вдоль окопов, и они там еще прячутся. Иногда они там могут чуть ли не целый тоннель вырыть. Поэтому, даже если бросить гранату, он может выжить. И маскируют они их хорошо. Поэтому продвигались мало-помалу, чтобы не было потерь», – рассказывает военнослужащий 65-й ОМБр с позывным «Гера».

Закрепиться в блиндажах и окопах на «Иксах» украинским военным было непросто. Теряя инициативу, говорят они, противник приступил к массированному обстрелу.

«Парень поднял руку – и именно пролетел обломок от АГСа, и именно ВОГ разорвался – и ему обломок пробивает руку, другому в спину заходит, именно если учесть плитоносочку, то оно под плитоносочку. Тогда я так посмотрел, сказал: «Давайте на эвакуацию». Плюс «Василек», вы сами понимаете, что «Василек» многое делает. Он выпускает 5 мин, и оно накрывает плоскость нормальную таковую. Очень трудно. Это, не считая даже 120-й, 152-й, еще и танчик работал, еще и «Градами» потом сюда сыпали», – рассказывает «Полтава».

Первых раненых вытаскивали на обычных спальниках. Выносили около пяти часов, говорит «Полтава». Позже волонтеры помогли с носилками. 65-й бригаде ВСУ удалось не только захватить, но и удержать господствующую высоту. «Иксы» удалось захватить из-за неожиданного штурма, думают украинские военные. Отбив атаку ГУРовцев, оккупанты не ожидали повторного удара в кратчайшие сроки.

«Они расслабились тем, что они отразили атаку. Они уже расслабились и не ожидали, что сразу пойдет атака. Обычно так не делается. И мы так, скажем, нахрапом. А что? Давайте попробуем. Попробовали», – размышляет «Дед».

«Мы шли штурмом, мы ждали, а вот россияне явно не ждали. Первый, кого мы из них увидели, где-то было метров, не знаю, 500-600, может быть, больше. Они так шли, как прямо на параде. Где-то там менять. Идет две колонны по 5, может, по 10 человек, не видно было. И они шли, как менять смену. Может, они не знали, а может, и знали. Мы открыли по ним огонь, они посыпались просто везде», – вспоминает военнослужащий с позывным Гера.

«Дело случая, что они ждали сутки и позасыпали. Мы грубо взяли их, когда они спали. Там были шевроны «Вагнер», чеченцы были... Там стоял такой микс. ДШБ, потому что было знамя десантников», – считает «Седой».

На «Иксах» до сих пор остаются останки русских солдат, цинки с патронами, РПГ, не распакованные мины и десятки образцово обустроенных и укрепленных блиндажей.

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