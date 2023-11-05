Мужчина, который в аэропорту Гамбурга взял в заложники дочь, сдался полиции 1 5.11.2023, 17:56

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Фото: Getty Images

С ним велись многочасовые переговоры.

После многих часов переговоров мужчина, который выехал на взлетную полосу в аэропорту Гамбурга и объявил заложницей свою 4-летнюю дочь, без сопротивления сдался полиции.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

В полиции сообщили, что операция завершилась: 35-летний мужчина вышел из авто вместе с дочерью и сдался без сопротивления.

Ребенок физически не пострадал.

Напомним, операция продолжалась с вечера субботы. Мужчина въехал автомобилем на взлетную полосу и объявил заложницей 4-летнего ребенка – собственную дочь, которую он хотел забрать в Турцию, а жена не дала на это согласия.

С того момента пассажиров из самолетов эвакуировали, работа аэропорта остановлена, как и железнодорожные рейсы к нему.

Переговоры правоохранителей со злоумышленником продолжались всю ночь и последующие сутки, сообщают, что они велись на турецком языке.

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