Политолог: Путин не устает делать маразматические заявления 5.11.2023, 18:18

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Хозяина Кремля пугает проигрыш Украине.

Кремлевский диктатор Путин не устает систематически делать маразматические заявления, которые противоречат друг другу. Он якобы хочет «мирных переговоров» с Украиной, но в то же время называет ее «несуществующим» государством.

На самом деле Путин не знает базовой истории, а также не может возразить, что Россия проигрывает Украине. Такое мнение «24 Каналу» озвучил политолог Николай Давыдюк.

«Путин не может с этим спорить»

Николай Давыдюк отметил, что знания Путина об истории Украины не соответствуют реальности. Киевская Русь – это Украина. Дата основания Киева – V век. Москва была основана в XII веке.

- Путин исходит из этих заявлений, что «Украины не существовало». Меня очень удивляет, как часто он может это повторять. Его это волнует. Он постоянно нагнетает. Хорошо, а кому вы сейчас проигрываете на поле боя? Если нас не существовало и не существует, – сказал украинский политолог.

Кремлевский диктатор постоянно собирает какие-то советы, где проводит двухчасовые «лекции». Тем не менее дело в том, что Путин не может отрицать поражение России.

- Есть такая политтехнология: когда ты не можешь отрицать факты, дискредитируй источник. Это сейчас делает Путин. Он проигрывает Украине. Украина поднимает очень основательные исторические вещи, претендует быть членом ЕС, НАТО. Он с этим спорить не может, – подчеркнул Давыдюк.

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