«Не было ей конкурентов, когда покупал, нет их и теперь» 5.11.2023, 18:27

Владельцы Nissan X-Trail честно рассказали об авто.

Сравнивать Nissan X-Trail лучше с кроссоверами, но у двух из трех владельцев этой модели, с которыми мы беседовали о достоинствах и недостатках автомобиля, раньше кроссоверов не было, они оценивали свою нынешнюю машину в сравнении с предыдущей, пишут журналист abw.by Сергей Боярских.

Что X-Trail хорошо, а что может не понравиться — рассказали владельцы.

Nissan X-Trail 2015 г.в.: «По затратам на содержание новый X-Trail не сравнить с подержанным BMW»

– До X-Trail пять лет я ездил на BMW Е60. Классная, как думают многие, машина, но сзади в Е60 откровенно тесно. Багажник сравнительно небольшой и неудобный для погрузки габаритных вещей из-за конструкции бортов. По дорожному просвету Е60 та еще «пузотерка» плюс задний привод: если зимой ночью был снегопад и утром он продолжается, лучше BMW оставить дома и ехать общественным транспортом.

Эти житейские «мелочи» реально напрягали, а ведь были еще и технические проблемы. Любые выявленные недочеты тут же устранялись, но когда машине исполнилось примерно 10 лет, проблемы пошли одна за другой. То помпу надо поменять, то термостат, то плюсовой провод, то шкив коленвала, то «бублик» гидротрансформатора, то антифриз куда-то понемногу уходит, а куда – никто не может найти…

Решил, что хватит вкладывать деньги в 10-летний «премиум», который продолжает стареть, а значит, будет преподносить все больше неприятных сюрпризов. Посоветовали посмотреть X-Trail. Понравилась комплектация: светлый кожаный салон, панорамная крыша, автоматическая парковка, контроль рядности и схода с полосы, «мертвых» зон, усталости водителя, четыре видеокамеры кругового обзора, светодиодные фары с автоматическим переключением с ближнего на дальний и обратно, автоматическое открывание двери багажника, если махнуть рукой возле номерного знака. В современных BMW это тоже есть, но ведь цена совсем другая.

Купил в январе и сразу получил возможность убедиться не в теории, а на практике, насколько увереннее можно передвигаться по не очищенным от снега дорогам на кроссовере. В сравнении с низким седаном – небо и земля.

А вскоре убедился, насколько вольготнее X-Trail для задних пассажиров. Если в Е60, притом что я ниже чуть ниже 180, за мной человек с таким же ростом коленями упирался в спинку моего сиденья, то здесь он может ногу на ногу забрасывать. Задние сиденья в X-Trail двигаются вперед-назад, у спинок регулируется угол наклона, чего в Е60 не было.

Детскую коляску в багажник BMW невозможно было погрузить из-за заднего борта. В багажник X-Trail она входит спокойно, даже если заднее сиденье сдвинуто назад до упора. И грузить в багажник X-Trail удобнее, несмотря на то что он выше.

Но главное, конечно, в том, что, став владельцем X-Trail, я на самом деле только просто езжу на плановые ТО и больше ни о чем не думаю. За 43 с половиной тысячи километров, которые автомобиль проехал с момента покупки, менялись лишь передние и задние тормозные колодки, а также передние тормозные диски. Причем если колодки менялись из-за износа, то диски – по моему пожеланию, хотя, как мне сказали, они бы еще могли походить. В BMW список замененного за этот же период был бы куда шире.

В минусах только качество окраски. Оно не хуже, чем у BMW, но сколы от камней видны отчетливее, потому что машина черная, а BMW был серый, и это скрадывало повреждения краски. Опять же как-то быстро облезла краска на фирменной эмблеме Nissan на задней двери. На дилерской станции сказали, что есть такая проблема, устраним по гарантии.

Чтобы не сложилось мнение, что в споре, что лучше купить – подержанный «премиум» или новый «бюджетник», я целиком на стороне вторых, скажу, что довелось мне поездить в Terrano. Свой BMW на новый Terrano не поменял бы ни за что. Но покупкой X-Trail доволен.

Nissan X-Trail 2016 г.в.: «Выглядит большой, но это машина для четверых»

– До X-Trail пять лет отъездил на Toyota Corolla, которую сам пригнал трехлетней из Германии. Масло, фильтры, тормозные колодки, сцепление – вот и всё, что в Corolla менялось за период эксплуатации, однако начал катастрофически гнить кузов. Это и вынудило искать замену.

Рассматривал лишь кроссоверы, но не столько из-за их повышенной проходимости, сколько из-за практичности. Нужен был универсал, в который можно грузить до крыши, а проходимость для меня только дополнительный бонус.

Кроме X-Trail, приценивался к Renault Duster, Nissan Murano, Toyota RAV4 и KIA Sportage. Duster отпал из-за бедной комплектации, а Murano стоил неадекватных денег исходя из того, что представлял собой как автомобиль. При сопоставимой комплектации RAV4 также был дороже X-Trail примерно на две с половиной тысячи американских «рублей». Sportage оказался мелковат, да и по дизайну выглядел больше женским, чем мужским.

Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет. X-Trail был вне конкуренции по стоимости – это и решило вопрос выбора в его пользу. В моей машине до топовой комплектации не хватает только кожаной обивки и памяти положения сидений.

За 4 года после покупки проехал автомобиль 62 тысячи километров. При пробеге 56 тысяч менялись передние тормозные колодки. И был один гарантийный случай по ступичному подшипнику.

Кроме того, после первой зимы на пластиковых накладках передних арок в одном и том же месте с каждой стороны автомобиля выступил какой-то белый налет. Оказалось, что это окисляется крепление накладки к крылу. Этот случай гарантийным не признали, но спорить не стал, хотя налет портил внешний вид. На эксплуатацию это не влияет, да и деталь оказалась копеечной. Еще скрипит руль. Дилер смазывает – хватает на две недели, затем скрип опять появляется. Почему-то слышен только в сырую погоду. Других проблем не возникало.

В недостатках для пользования то, что сзади третьего пассажира не посадишь. Если стоит детское кресло, как у меня, двум взрослым места не хватит. Вернее, сядут, но выдержат только очень короткую поездку. Снаружи X-Trail выглядит большим, но по пространству в салоне это машина для четверых.

Панорамная крыша – девочкам побаловаться. Пользовались лишь раз, когда ездили в Италию. Открывали, чтобы горы были видны. Остальное время потолок закрыт, чтобы не видеть над головой всю грязь на крыше. Каждый день ради того, чтобы грязь убрать, на мойку ездить не будешь. Но это еще не всё. Зимой открываешь потолок – через стекло холодом в салон веет. Когда крыша закрыта – нормально.

С удовольствием отключил бы омыватель фар. Нужен он, не нужен – срабатывает при первом включении омывателя лобового стекла, а затем при каждом шестом. Мало того что льет так, что «омывайка» залетает на капот и уже помытое лобовое стекло, так еще и соседним машинам достается по полной программе. Становится неловко перед коллегами по потоку.

А вот режим Есо, благо делается это кнопкой, отключил в первый же день, потому что машина становится «овощем». Не реагирует на педаль «газа» от слова «совсем», а экономит бензин лишь где-то на пол-литра. Двигатель бензиновый двухлитровый, его и без Есо при скоростях свыше 120-ти уже не хватает – нет запаса под педалью «газа». На педаль давишь, а скорость машина не набирает. На теперешний ум я бы брал с мотором 2.5, хотя на трассы, где можно ехать быстро, выбираемся редко.

Режим эксплуатации городской на 90 процентов. О проходимости могу лишь одно сказать. Возле крупных гипермаркетов кладут полусферы. Однажды такую заметил, когда уже было поздно. Сердце екнуло, но машина над ней проехала и защитой двигателя не зацепила.

Есть задумка поменять аудиосистему. Штатная навигация имеется, но в ней только Россия и Литва. Что лучше – держать перед глазами телефон или видеть все на большом экране? Есть громкая связь, но она так себе – я слышу хорошо, а собеседнику меня слышно плохо.

И всё же мне машина нравится. В своей потребительской категории она лучшая по цене. На мой взгляд, не было ей конкурентов, когда покупал, нет их и теперь.

Nissan X-Trail 2018 г.в.: «С первой проблемой столкнулся после полутора тысяч километров»

– Раньше ездил на Opel Antara. Когда машина стала слишком часто донимать неисправностями, появилась необходимость взять другой автомобиль. Не скажу, что проблемы, которые начала доставлять Antara, были серьезными, однако их требовалось устранять, а для этого отдавать машину на сервис, что для моей работы смерти подобно. Работаю прорабом, объекты, которые курирую, расположены в разных местах, из-за чего за два года с момента покупки проехал X-Trail почти 85 тысяч километров.

Искал автомобиль, схожий с Antara. Кроме автоцентра Nissan, съездил в салоны KIA и Skoda. Понравился Sorento, но он был недосягаем по стоимости, а Sportage оказался меньше X-Trail. Вместимость Skoda Kodiaq удовлетворяла полностью, но машина была несколько дороже. Впрочем, главное, что отвернуло от Kodiaq, – отзывы владельцев в интернете. Мне хотелось проехать 200-300 тысяч без каких-либо серьезных вложений и потерь времени на ремонты, а по информации из интернета выходило, что владельцы только и делают, что воюют если не с TSI, так с DSG или еще с чем-то. Не скажу, что X-Trail по отзывам такой уж идеал по надежности, но сравнение с Kodiaq по возникавшим проблемам и долговечности однозначно говорило в пользу модели Nissan.

В итоге остановил выбор на ней. С первой проблемой столкнулся после полутора тысяч километров, когда обнаружил следы масла на передней крышке двигателя. Дефект заводской, исправили по гарантии.

Следующая проблема вылезла зимой. На задней двери возле номерного знака неожиданно появились ржавые пятна. Дверь пластиковая – откуда ржавчина? Оказалось, что изначально на заводе внутренние крепления ставили на обычные болты – вот они и ржавели. По гарантии поменяли их на болты с покрытием, ржавые места заполировали, сейчас всё нормально.

Третий вопрос – головное устройство мультимедиа. Его установку заказал при покупке автомобиля вместо штатной аудиосистемы, потому что ради семейных путешествий хотел иметь в машине хорошую навигацию. Так вот, «голова», которую установили вместо штатного устройства, зависает. Не «лечится» никак – проходит само. Иногда через пару минут, иногда надо ждать долго, пока «голова» очухается. Устройство снимали, перепрошивали – никакого эффекта. Дилер отмахивается, дескать, это высокотехнологичное оборудование, Nissan его не производит.

Передние тормозные колодки выдержали примерно до 40 тысяч, задние – порядка 65 тысяч. Если бы не обращался на фирменный сервис, скорее всего, на колодках еще немного поездил, но дилер измеряет износ и подгоняет замену к какому-то плановому обслуживанию, чтобы сделать всё сразу. К примеру, на следующее ТО порекомендовали замену тормозных дисков, хотя я проверил штангенциркулем и считаю, что им еще ездить и ездить.

Также из неприятного – маркий салон. Два предыдущих автомобиля были в коже, а перед ними – с тканью. К коже вообще претензий нет, а ткань раньше была износостойкая, случайные загрязнения легко убирались с помощью влажных салфеток для рук. Здесь ткань и более восприимчивая к загрязнению, и вытереть грязь проблематично. Есть мысль перешить салон в кожу, как только закончится гарантия.

Двигатель бензиновый двухлитровый, 140 лошадиных сил. Скажу честно: мощности, а точнее, видимо, крутящего момента мне оказалось мало. У дизельной Antara после нажатия на «газ» сразу был чувствительный подхват, а X-Trail реагирует на педаль вяло.

Это создает трудности с обгоном тихоходов. Особенно это почувствовалось в поездках по югу Европы, когда начинаются горные дороги. Они узкие и извилистые, на них обгонять надо быстро, потому что из-за поворота может появиться встречный автомобиль. На Antara – пожалуйста, а на X-Trail стрёмно.

Наверное, сказывается еще и то, что у X-Trail коробка передач – вариатор, а в Antara был обычный «автомат». «Задумчивы» обе коробки, но вариатор – особенно. И еще здесь дольше длится период адаптации коробки к перемене характера езды. Вы медленно ехали по плохой дороге, притормаживая перед ямами и ухабами, а затем выбрались на хороший асфальт. Казалось бы, поливай на все деньги, но переход, который нужен вариатору, чтобы понять, что условия езды изменились, очень длительный. Нужны крепкие нервы, чтобы дождаться, когда он перестанет тупить.

На что X-Trail способен как внедорожник, не проверял. Достаточно и того, что до места машина меня довозила всегда, какими бы непростыми ни были условия подъезда к стройке. Было однажды, когда в глубоком снегу чуть не засел, но в трансмиссии предусмотрена блокировка – она выручила.

В остальном всё замечательно. У меня рост 186, жена тоже высокая, у дочки 182 – места в салоне нам предостаточно. Вожу только я – за рулем мне удобно. Ездили компанией из четырех взрослых в Германию на этап по биатлону поболеть за наших – комфортно было всем. В той поездке был подменный водитель, так что я и на месте переднего пассажира какое-то время ехал – прекрасно.

Багажник большой. В нем не хватает только фартука, чтобы при загрузке-выгрузке стройматериалов прикрывать бампер и серьгу дверного замка от повреждений и грязи. Пользуюсь старым покрывалом.

Если оценивать автомобиль, взяв в качестве мерила то, насколько он удовлетворяет мои потребности, считаю, что мне досталось хорошее транспортное средство. Другое дело, что потребности бывают разные, но если у кого-то они похожи на мои, возьмите X-Trail на заметку. Неплохая машина…

Bердикт

Хорошо, когда не нужно ремонтировать автомобиль, а требуется только вовремя его обслуживать, но это свойственно всем машинам, купленным новыми, пока время и пробег не возьмут свое, исчерпав ресурс узлов и агрегатов.

Что неподвластно времени – проходимость, которую как несомненное достоинство X-Trail отмечали все, с кем довелось разговаривать об автомобиле. Еще одно достоинство – отнюдь не скудная комплектация, хотя какие-то опции вроде панорамной крыши или режима Есо кое-кому из собеседников показались лишними. По размерному классу X-Trail не самая просторная машина, но всем владельцам понравилось, что удобную и комфортную посадку в ней найдут сидящие не только спереди, но и сзади, благодаря тому что задние сиденья двигаются вперед-назад, а у их спинок регулируется угол наклона.

Но с двигателем 2.0 X-Trail лучше не покупать – для автомобиля мотор оказался слабоват. С точки зрения динамики правильный выбор – двигатель 2.5.

Все владельцы сталкивались с коррозией на фирменной эмблеме Nissan или окислением крепежных элементов, которые проявлялись буквально в первую же зиму эксплуатации, что означает, что со временем такая проблема может стать куда более актуальной. Тканевый салон маркий, а вариатор и вовсе вещь в себе: ни один специалист не предскажет, как скоро он начнет доставлять неприятности из-за износа, но уже сейчас он может действовать на нервы активному водителю «задумчивостью» и длительной адаптацией к перемене условий езды. Однако если на недостатки закрыть глаза, владельцы правы – в общем и целом это неплохая машина.

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