Израиль первым в мире сбил ракету за пределами Земли 5.11.2023, 18:33

Израильской системе ПРО «Стрела» удалось перехватил ракету в космосе.

Израиль первый в мире осуществил перехват вражеской ракеты в космосе. Сайт cursorinfo.co.il сообщает, что израильской системе ПРО «Стрела» (Хец) удалось сбить баллистическую ракету за пределами атмосферы земли, которую запустили проиранские Хуситы из Йемена в сторону Эйлата.

Отмечается, что «Стрела» является израильским противоракетным комплексом, состоящим в составе эшелонированной Израильской системы противоракетной обороны. Его создала страна в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США.

Также участие в разработке приняли американские компании в рамках проекта по созданию израильской многослойной системы противоракетной обороны. Работу над проектом начали в 1986 году с подписания меморандума о взаимопонимании. Первый испытательный запуск противоракеты произошел 9 августа 1990 года.

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