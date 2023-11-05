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«Я, как мама, не согласна, чтобы платники отрабатывали»

  • 5.11.2023, 18:49
«Я, как мама, не согласна, чтобы платники отрабатывали»

В Беларуси родители обеспокоены «инновациями» в образовании.

Продавец из Бобруйска Валентина поделилась с «Вечерним Бобруйском» тем, что ее беспокоит:

– Ой, много всего осенью у нас произошло. Младший ребенок в первый класс пошел, а старшая дочь – в девятый. Так что, у нас сейчас «борьба за аттестат» (смеется). Поступать она хочет после девятого. Наверное, в наш химтехникум пойдет (Бобруйский государственный механико-технологический колледж – прим.). Бабушки-дедушки против, конечно. Они – только за высшее образование. Но я думаю, что в наше время надежнее специальность получить, а потом работать и на заочке учиться, чем два лишних года в школе, еще 4-5 лет в вузе, а потом еще отрабатывать там, куда пошлют.

Вот про отработку, кстати. Я читала, что готовят закон, чтобы даже платники отрабатывали. И не по два года, а больше. Я, как мама, не согласна. Не всем попадутся хорошие начальники и условия работы. Есть же такие, кто и зарплату не доплачивает, и технику безопасности нарушает, и хамит постоянно этим молодым специалистам. А пока ты на отработке – ничего не сделаешь, и жаловаться бесполезно. Я знаю, потому что сама два года отрабатывала, а сейчас даже не по специальности работаю уже 9 лет почти.

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