Контрнаступление ВСУ: Зеленский заявил, что нужно Украине для ускорения
- 5.11.2023, 18:56
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«Наши войска побегут вперед», - отметил украинский президент.
Учитывая то, что Россия все еще контролирует украинское небо, для ускорения контрнаступления Вооруженные силы Украины нуждаются в большем количестве систем противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News (перевод - «Униан»).
- Что будет, когда у нас появится достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут, нет, они побегут вперед, и контрнаступление пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне, - заявил глава украинского государства.
По словам Зеленского, топ-1 запрос к партнерам Украины - уравновесить силы в небе: «
Мы должны долго ждать F-16 из-за тренировок и так далее, а ПВО - это более быстрое решение вопроса… Наш месседж миру, США, Европе, Азии: дать нам ПВО, арендовать, особенно на зиму».